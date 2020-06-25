Olympus預計於2020年底前 將相機產品在內影像業務轉讓給JIP

Olympus宣布，預計在2020年底將旗下影像業務轉讓給日本產業合作夥伴 (JIP)，同時未來將以全新獨立公司運作。

這樣的轉換，意味Olympus旗下數位相機、攝影機在內產品都會全數移交給日本產業合作夥伴，而未來銷售產品預期仍會維持使用Olympus品牌，只是在產品發展布局方面，有可能比照從Sony接手VAIO品牌推出M4/3系統以外機種。

目前Olympus預計在9月30日與日本產業合作夥伴完成合約簽署，並且計畫在今年底前完成業務轉讓，至於現有OM-D、PEN與ZUKIO等相機產品發展均不會受到影響。

至於相關出售金額，Olympus方面並未進一步說明，但強調對於維持品牌資產、技術與價值將是最好作法，對於支持Olympus品牌相機的消費者預期也會是最好情況。

未來將影像業務出售後，Olympus依然會維持著重既有醫療相關業務發展，此次出售並不會造成太大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》