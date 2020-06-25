蘋果更新ARKit 4.0 讓光達相機更精準識別景深資訊、透過AI判定正確人臉位置

公佈iOS 14版本更新內容之餘，蘋果其實也默默地透露ARKit更新至4.0版本，其中強化景深識別API、位置錨定功能，同時也讓支援蘋果類神經網路引擎運算的機種，都能透過視訊鏡頭進行臉部識別追蹤，藉此對應更精準的擴增實境應用。

在去年公佈的ARKit 3.0版本裡，蘋果其實就已經加入景深識別與位置錨定功能，而此次在4.0版本更新分別針對這兩項功能應用升級，讓搭載LiDAR光達的裝置 (例如近期更新的iPad Pro，或是未來預期也會加入光達設計的新款iPhone)都能識別更精準景深資訊，另外也透過更新位置錨定功能與真實地理座標整合，讓虛擬物件可更緊密與鏡頭拍攝物件貼和，並且減少虛擬物件貼和後出現不穩定，或是在不同角度觀看可能發生影像碎裂等情況。

不過，由於新版景深識別使用LiDAR光達元件功能，因此目前僅對應新款iPad Pro使用，但一般iPhone、iPad在內裝置，依然可藉由ARKit 3.5版本的景深識別功能達到近似效果。而新版位置錨定功能則可對應iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR，以及之後推出機種，同時暫時也僅在美國特定城市提供使用，未來應該會持續開放更多地區使用。

而新版臉部識別功能，則必須使用類神經網路引擎運算效能，因此僅支援A12 Bionic處理器，以及之後推出處理器使用，即便像是未搭載TrueDepth相機的新款iPhone SE，由於本身搭載A13 Bionic處理器，即可透過人工智慧運算效能實現精準人臉識別追蹤效果。

另外，即便像iPhone X搭載的是A11 Bionic處理器，但由於搭載TrueDepth相機設計，因此也能對應精準人臉識別效果。

其他更新功能部分，ARKit 4.0更強化動作捕捉功能，讓系統能更清楚識別人體關節及骨骼運動模式，並且支援同時開啟前後鏡頭，藉此實現更多元的擴增實境互動模式。至於在影像識別部分，新版ARKit 4.0可對應單次偵測多達100張圖像，並且自動判斷圖像中的物件大小，同時也讓3D立體物件識別能力提昇，進而讓整體擴增實境應用表現更好，甚至可透過機器學習正確判斷環境中的平面所在，不會像過往必須多次偵測才能判斷正確平面位置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》