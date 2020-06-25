媲美人眼視覺 Canon打造旗下首款100萬畫素SPAD感光元件

Canon宣布推出首款100萬畫素規格設計的SPAD (Single-Photon Avalanche Diode,單光子雪崩二極體)影像感測元件，預期可在更短時間內擷取影像3D景深數據，或是在低光環境擷取更多影像資訊，藉此讓此款感光元件可應用在更進階影像處理，或是作為電腦視覺等領域。

在CMOS技術之後，不少業者軍開始投入SPAD感測元件設計，期望能透過此款感光元件打造更進階的相機設計，或是進一步提昇電腦視覺技術應用。

以過去技術來看，過去以CMOS技術為主的感光元件設計，每組畫素至少要累積超過1000組光子，才能在100萬畫素感光元件構成一張清晰影像，而若要在低光環境拍攝更清晰照片的話，是必要在感光元件面積、快門等設計動手腳，讓感光元件能蒐集足夠光子才能實現。

而SPAD感光元件的設計，就是希望透過提高光子蒐集效率，讓每單位畫素可以蒐集更多資訊，藉此在低光環境下也能實現快速、精準拍攝效果，同時記錄正確的影像資訊，甚至可以捕捉完整3D立體空間數據，透過貼近人眼視覺般捕捉影像。

這樣的設計，將能讓未來數位相機發揮記錄更清晰影像、更多光影資訊內容，同時也能實現更準確的電腦視覺應用，預期應用在機器人、自駕車，或是安全監控領域。

此次Canon宣布推出首款100萬畫素規格設計的SPAD感光元件設計，本身更對應每秒可記錄24000張影像表現，同時也能對應慢速拍攝需求，或是需要更快快門拍攝速度表現的使用情境。

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