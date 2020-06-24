聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁更新ConceptD 3系列筆電、小型桌機ConceptD 100

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在CES 2020期間宣布推出ConceptD 7系列後，宏碁此次更宣布推出換上Intel第10代Core i系列處理器的ConceptD 3系列筆電，以及符合小型企業和創意工作室需求的小型桌機ConceptD 100，另外更推出三款專業繪圖使用的ConceptD顯示器，分別為ConceptD CP5，ConceptD CP3和ConceptD CM3。

此次更新的ConceptD 3 Ezel筆電，採用螢幕可翻轉設計，搭配純白全金屬機身，以及琥珀色背光鍵盤與大面積玻璃觸控板，並且可選擇經PANTONE驗證的14吋或15.6吋Full HD觸控螢幕，可對應100% Adobe sRGB寬廣色域，以及Delta E <2的色彩精確度表現。

硬體則搭載Intel第10代Core i7-10750H或i5-10300H處理器，以及最高可選NVIDIA Quadro T1000專業繪圖卡，或是GeForce GTX 1650Ti獨立顯示卡，並且可選高達1TB的 PCIe SSD，另外也支援4096階感壓等級的Active Stylus手寫筆，電池續航時間最長可達18小時，重量僅達1.68公斤或1,95公斤。

而ConceptD 3筆電同樣區分經PANTONE驗證的14吋或15.6吋Full HD螢幕，並且搭載Intel處理器第10代Core i系列處理器，以及NVIDIA Quadro T1000專業繪圖卡或GeForce GTX 1650Ti獨立顯示卡，電池續航時間最長可達20小時。

針對桌上型電腦使用需求打造的ConceptD 100，則是鎖定入門3D CAD建模或2D影像處理需求，其中採用Intel第9代Core i系列處理器，以及NVIDIA GeForce顯示卡或Quadro繪圖卡，並且搭載32GBDDR4記憶體與256GB SSD儲存容量，機身則採優雅灰白色弧形設計，運作聲噪也控制在40 dbA以下。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

筆電 宏碁 Intel

延伸閱讀

宏碁線上新品發表會直播處女秀 陳俊聖展新品

宏碁跨界合作 攜手OSIM打造電競按摩椅

蘋果Mac處理器與英特爾說掰掰 台積電300壯士功不可沒

花費多年將Mac改為Arm架構 蘋果能否創造全新發展模式？

相關新聞

宏碁更新ConceptD 3系列筆電、小型桌機ConceptD 100

今年在CES 2020期間宣布推出ConceptD 7系列後，宏碁此次更宣布推出換上Intel第10代Core i系列處理器的ConceptD 3系列筆電，以及符合小型企業和創意工作室需求的小型桌機ConceptD 100，另外更推出三款專業繪圖使用的ConceptD顯示器，分別為ConceptD CP5，ConceptD CP3和ConceptD CM3。

消息透露蘋果已經修正過熱問題 AirPower可能恢復上市計畫

雖然先前因為充電效率與容易過熱等問題，蘋果後續證實取消無線充電板AirPower產品上市計畫，但後續再次傳出申請AirPower產品名稱商標，同時也有消息指稱蘋果計畫推出小尺寸改良版本，目前更有說法表示蘋果已經解決充電板過熱問題，預期將使AirPower恢復上市。

代號「Prince 」王子？Google可能推出新款NEST品牌智慧喇叭

消息指稱，Google正準備推出新款NEST品牌智慧喇叭，內部更以「Prince (王子)」作為此款產品代稱，相比第一代Google Home採用更大擴音喇叭尺寸設計，預期將提供更好聲音播放感受。

Boston Dynamics開放銷售四足機器人Spot 要價74500美元

先前以仿生足立機器人聞名的Boston Dynamics，終於宣布開放銷售旗下四足機器人Spot，預計以74500美元價格銷售，同時能以4620美元至18450美元價格加購諸如電池、LiDAR模組配件。

Anker Soundcore Liberty 2 Pro 真無線藍牙耳機動手玩

此次介紹的Soundcore Liberty 2 Pro真無線藍牙耳機，更標榜獲得10位葛萊美明星音樂製作人聯合推薦，並且獲得國際設計獎項CMF design award，本身更以ACAA同軸圈鐵聲學設計，將動圈及動鐵發聲單體整合在真無線藍牙耳機腔體內，藉此對應細膩聲音細節呈現，同時確保中高音及低頻聲音表現。

超佛！美Apple官網推Back to School優惠 買Mac、iPad送AirPods

Apple每年暑假都會推出Back to School優惠方案，主打學生族群或教職員工，除了可用教育價購買Mac和iPad之外，還會送耳機。今年Apple在美國推出的Back to School優惠方案更是大方，只要購買Mac系列和iPad系列產品，就直接送一個AirPods，甚至還可加價升級AirPods Pro！

蘋果針對16吋MacBook Pro、Mac Pro 提供額外升級選項

傳出準備在線上版WWDC 2020活動公布首款採用Arm架構處理器的MacBook，以及全新設計的iMac之後，蘋果悄悄地更新16吋MacBook Pro，以及Mac Pro硬體規格，分別在顯示卡及儲存容量提供升級選項。

三星Galaxy S20+5G和 Galaxy Buds+ BTS版19日開放預購

三星今（15）日宣布與知名流行樂團BTS防彈少年團聯手發表Galaxy S20+ 5G及Galaxy Buds+ BTS...

Synology推出旗下首款SSD產品 讓NAS儲存運算速度加倍

Synology宣布針對NAS儲存裝置打造全新SSD產品，分別提供2.5吋SATA、M.2 2280，以及M.2 22110規格，藉此加快虛擬化工作負載、高流量資料庫儲存，以及人工智慧與高效能運算需求。

Dell在台推出全新商用PC機種 滿足遠距工作等場景使用需求

針對商用需求，Dell今日 (6/11)在台宣布推出多款搭載旗下Optimizer人工智慧應用技術的商用系列PC，其中包含新款Latitude 9000系列筆電、Precision 5000系列行動工作站，以及針對精簡桌面佔用空間的OptiPlex系列桌機產品。

小米手環5揭曉了！換上磁吸充電、增加更多運動數據記錄功能

在先前預告後，小米正式揭曉新款小米手環5，整體設計依然採用可拆換結構，讓使用者能拆換使用不同腕帶，此次更將充電方式採用磁吸設計，讓使用者更方便幫手環主體充電。

親民價位realme Watch體驗：擁有心率、睡眠與血氧量測功能

realme宣布推出旗下首款智慧手錶realme Watch後，mashdigi網站很快地也取得預計在台灣地區銷售版本，並且做了簡單體驗。

熱門新聞

Face App把吳怡農變「女兒身」 網戀愛：男女都是天菜！

經典iPhone 5邊框回歸！海軍藍iPhone 12概念渲染圖曝光了

你已被AI監控？唐鳳：請求刪除個資是你的基本人權！

LINE社群正式在台推出 支援電腦版與訊息收回

叫我第一名！日本超級電腦「富岳」速度首度打敗IBM

花費多年將Mac改為Arm架構 蘋果能否創造全新發展模式？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。