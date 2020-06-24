宏碁更新ConceptD 3系列筆電、小型桌機ConceptD 100

今年在CES 2020期間宣布推出ConceptD 7系列後，宏碁此次更宣布推出換上Intel第10代Core i系列處理器的ConceptD 3系列筆電，以及符合小型企業和創意工作室需求的小型桌機ConceptD 100，另外更推出三款專業繪圖使用的ConceptD顯示器，分別為ConceptD CP5，ConceptD CP3和ConceptD CM3。

此次更新的ConceptD 3 Ezel筆電，採用螢幕可翻轉設計，搭配純白全金屬機身，以及琥珀色背光鍵盤與大面積玻璃觸控板，並且可選擇經PANTONE驗證的14吋或15.6吋Full HD觸控螢幕，可對應100% Adobe sRGB寬廣色域，以及Delta E <2的色彩精確度表現。

硬體則搭載Intel第10代Core i7-10750H或i5-10300H處理器，以及最高可選NVIDIA Quadro T1000專業繪圖卡，或是GeForce GTX 1650Ti獨立顯示卡，並且可選高達1TB的 PCIe SSD，另外也支援4096階感壓等級的Active Stylus手寫筆，電池續航時間最長可達18小時，重量僅達1.68公斤或1,95公斤。

而ConceptD 3筆電同樣區分經PANTONE驗證的14吋或15.6吋Full HD螢幕，並且搭載Intel處理器第10代Core i系列處理器，以及NVIDIA Quadro T1000專業繪圖卡或GeForce GTX 1650Ti獨立顯示卡，電池續航時間最長可達20小時。

針對桌上型電腦使用需求打造的ConceptD 100，則是鎖定入門3D CAD建模或2D影像處理需求，其中採用Intel第9代Core i系列處理器，以及NVIDIA GeForce顯示卡或Quadro繪圖卡，並且搭載32GBDDR4記憶體與256GB SSD儲存容量，機身則採優雅灰白色弧形設計，運作聲噪也控制在40 dbA以下。

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