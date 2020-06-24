宏碁針對特殊工作環境需求 打造強固型筆電與平板裝置

針對特殊使用需求，宏碁宣布推出全新Enduro強固型筆電與平板系列產品，主要針對特殊環境工作使用需求打造，例如一線急救人員、極端環境工作人員、特殊產業和製造業使用情境。

此次推出的Enduro N7強固型筆電，機身採減震材料製成，並且符合美國軍規MIL-810G耐用標準和IP65防護認證，可承受掉落在堅硬地板上的衝擊，並對應防水防塵，同時可在高熱或高冷的工作環境下順暢使用。

硬體規格部分，Enduro N7配備14吋FHD螢幕、亮度可達700尼特，並且配備雙電池設計，其中一顆可對應10小時續航表現、支援熱插拔使用模式，另一顆則為內建橋式電池，透過雙電池模式延遲使用時間，另外更搭載Intel第8代Core i5處理器與TPM 2.0安全防護設計。

同步推出的Enduro N3強固型筆電則強調便攜使用特性，方便使用者隨身攜帶，甚至在戶外長時間使用，本身符合MIL-810G軍規耐用標準和IP53認證，並且在邊角採用加固設計，螢幕也以康寧Gorilla Glass保護，機身重量僅1.985公斤，厚度也僅在2.5公分以下。

Enduro N3採用Intel第10代Core i7處理器、32GB DDR4記憶體與512GB PCle Gen3 NVMe SSD，電池容量則可對應13小時續航時間。

另外，宏碁此次也推出Enduro T5與Enduro T1強固型平板，兩者均採用10吋螢幕與Windows 10作業系統設計，前者採用Intel第7代Core m3處理器，對應10小時續航時間，後者則採用Celeron處理器，更額外提供搭載Android作業系統的8吋版本。

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