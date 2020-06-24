宏碁也推出符合Intel Project Athena設計規範的Chormebook

繼三星在今年CES 2020推出對應Intel Project Athena設計規範的Chormebook，宏碁此次也宣布推出新款採2K螢幕、可翻轉使用的Chromebook Spin 713，同樣也符合Intel Project Athena設計規範。

Chromebook Spin 713主要針對商務應用需求打造，並且符合Project Athena設計規範，可對應快速開機、對應長時間續航表現，本身採用Intel第10代Core i處理器，搭載13.5吋2K高解析度的VertiView顯示螢幕，並且透過3:2顯示比例對應商業使用需求，同時更符合美國軍規MIL-STD 810G標準，另外機身也採用抗菌設計。

而Chromebook Spin 713更額外推出對應企業使用版本，另一款螢幕同樣可翻折使用的Chromebook Spin 311，則採用11.6吋螢幕，採用聯發科MT8183處理器，以僅有1公斤左右重量對應學生族群使用需求。

包含Chromebook Spin 713、Chromebook Enterprise Spin 713與Chromebook Spin 311，都能支援使用Google Play服務內容，並且可透過眾多Android平台app對應各類使用需求。

Chromebook Spin 713

Chromebook Spin 311

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》