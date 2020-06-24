宏碁更新Predator系列電競機種 攜手OSIM打造電競按摩椅

此次針對電競機種更新部分，宏碁分別更新Predator Helios 700、Predator Helios 300、Predator Triton 300，以及Nitro 7系列筆電，另外也宣布推出新款Predator X25電競螢幕、Predator XB3電競螢幕、Predator Orion 9000、Orion 3000與Nitro 50電競桌機，同時也宣布與OSIM合作打造電競按摩椅，並且推出旗下首款無線滑鼠Predator Cestus 350。

此次更新的電競機種中，宏碁分別採用Intel第10代Core i系列處理器，並且最高搭載NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER顯示卡，其中更在Predator系列機種導入240Hz畫面更新率，而Nitro系列機種也換上144Hz畫面更新率規格，另外更在Predator Helios 700採用去年揭曉的PowerGem散熱技術，讓系統維持穩定運作。

而桌機部分，Predator Orion 9000採用Core i9極致版處理器，以及透過SLI技術串接兩張NVIDIA Geforce RTX 2080Ti顯示卡，新推出的Predator Orion 3000則鎖定遊戲與創作需求，搭載Core i7處理器與GeForce RTX 2070 SUPER顯示卡，至於Nitro 50則是針對一般玩家需求打造，同樣採用Core i7處理器，顯示卡則調整為GeForce RTX 2060 SUPER。

在此次更新項目中，宏碁更宣布與OSIM合作電競按摩椅，讓玩家可坐在椅子上透過OSIM V手按摩技術模擬專業按摩師紓緩頸肩壓力按摩時，同時也能將椅背傾斜至145度，透過右側扶手上的按鈕控制兩組滾輪，依照人體脊柱的S形曲線進行按摩，使頸部、肩膀和腰部等因長時間久坐而產生痠痛獲得紓緩。

另外，宏碁更宣布推出旗下以無線形式呈現的電競滑鼠Predator Cestus 350，透過Pixart 3335光學感應器對應精準操作，同時能建立五個自訂設定檔，或是預設DPI設定，並且搭配8個可編程按鈕，依照玩家使用求調整最佳按鍵配置。

本身可支援無線及有線使用模式，在無線模式下的滑鼠操坐反應速率為1毫秒/1000 Hz，有線模式則為0.5毫秒/2000 Hz。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》