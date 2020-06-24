宏碁更新新款Swift 5 搭載Intel Tiger Lake的第11代Core i處理器

宏碁宣布推出換上Intel Tiger Lake架構的第11代Core i處理器，並且採用對應抗菌設計的康寧Gorilla Glass保護螢幕，同時也讓機身對應抗菌設計。

而新款Swift 5同樣標榜輕薄、容易攜帶，以及可對應全天候續航的使用體驗，更在此次更新版本採用90%顯示佔比窄邊框螢幕，以及充電半小時即可對應4小時使用時間的快充技術。

硬體規格則採用Intel Tiger Lake架構的第11代Core i處理器，並且整合Intel Xe顯示架構繪圖效能，另外也能選配使用NVIDIA GeForce MX350獨立顯示卡，搭配16GB LPDDR4X記憶體與1TB PCle SSD，螢幕則採用14吋FHD IPS觸控設計，支援300尼特亮度表現、涵蓋72% NTSC色域範圍。

機身厚度維持在1.495公分，以及1公斤以下重量，並且可選擇切換靜音、正常、效能三種散熱運作模式，藉此對應不同使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》