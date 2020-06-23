蘋果智慧手錶更聰明 可提醒洗手助眠當車鑰匙

這個秋天，蘋果（Apple）的裝置看來將會有些不同：iPhone主畫面將更像Android手機，Mac電腦用起來像iPad，蘋果智慧手錶Apple Watch甚至會提醒使用者防疫洗手再久一點。

蘋果的「全球開發人員大會」（WorldwideDevelopers Conference，WWDC）每年都吸引擠滿場開發人員和媒體出席，今年因新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情改為視訊舉行。蘋果執行長庫克（Tim Cook）和其他主管透過預錄的影片，在線上發表新的產品功能及服務。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）整理這次WWDC的重點，其中大部分新功能都會在7月推出公開測試版提供下載，正式版軟體則將在秋季開放所有人下載。

Apple Watch偵測動作聲音 讓洗手更徹底

Apple Watch新的洗手警示，是專為新冠肺炎疫情時代所設計。在軟體更新後，Apple Watch可藉由追蹤手的動作或水流聲音，來判斷使用者是否正在洗手，並依照醫生建議提醒使用者花足夠時間洗手，以防範新冠肺炎或任何其他細菌病毒擴散。

Apple Watch新增睡眠追蹤功能 還會助眠

Apple Watch新版作業系統WatchOS 7，新增內建睡眠追蹤功能。使用者設定自己最理想的睡覺和起床時間，睡覺時間一到，Apple Watch的螢幕會自動關閉，智慧手錶也會開始追蹤使用者是否入睡。而起床時間一到，Apple Watch便會用鬧鈴和震動喚醒使用者。

另有名為「放鬆」（Wind Down）的新功能，供使用者建立幫助入眠的模式，例如自動播放舒眠音樂等。

iPhone和Apple Watch當車鑰匙

蘋果利用NFC（近距離無線通信）或超寬頻（UWB）技術，讓iPhone和Apple Watch搖身一變成為車鑰匙。7月將發表的2021 BMW 5系列車款，將是蘋果這項新功能首批適用產品。

iPhone主畫面增widget 更便利更像Android手機

蘋果最新版本iOS 14作業系統雖沒有重大變革，但這次蘋果自Android作業系統汲取一項功能，讓iPhone主畫面數年來首度真正改頭換面。

使用者未來可在主畫面加上小工具（widget），即時瀏覽包括天氣、音樂等資訊，而不需找到各個應用程式（app）點開來使用，可節省一些麻煩步驟。

App Library自動分類應用程式

新增的App Library（應用程式圖書館）功能，會把使用者的所有app自動分門別類放進不同資料夾，置於主畫面最後；還會依照使用者所在地點和不同時間，讓最可能用到的app出現在較易點開的位置。

這個功能附加的優點是，它會根據使用頻率和下載的時間，自動整理各資料夾裡的app。

iPad、Mac使用方式更一致 免除適應問題

蘋果平板iPad的新版作業系統iPadOS 14，讓iPad和蘋果Mac電腦使用上感覺更接近。另一方面，Mac的作業系統新設計，也讓蘋果電腦用起來稍微更像iPad。此外，蘋果系統預設的Safari瀏覽器，新內建翻譯工具和首頁客製化功能。

改善使用者隱私分享

使用者過去很難知道各app如何使用取得的個資，現在蘋果強迫在應用程式商店App Store上架的app，至少要曝光部分相關資訊，並在架上透過簡單方塊顯示。

此外，iOS 14的應用程式也會先徵求使用者同意，才會追蹤用戶使用其他app或瀏覽各網站時的足跡。許多app用這種方式收集個人資訊，來精準投放廣告。