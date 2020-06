WWDC 2020／前瞻：Mac換成Arm處理器 對蘋果有什麼利益？

依照市場消息指稱,蘋果將在今年首度以線上形式具辦的WWDC 2020活動上,公佈過去已有不少傳聞的Arm架構MacBook,而在面臨原本適用於Intel x86架構處理器硬體環境的軟體會有相容運作挑戰,蘋果為什麼還會想要改用Arm架構處理器?

蘋果並非首次在Mac系列產品更換處理器

實際上,若蘋果確實在接下來的WWDC 2020活動公佈首款採用Arm架構處理器的MacBook,意味蘋果的Mac系列產品將迎接第三次更換處理器,同時也將進入第四世代產品發展。

從1984年推出的第一款Macintosh,當時採用處理器是Motorola 68000,後續在1994年推出Power Mac之後,則是採用蘋果、IBM與Motorola合作打早的PowerPC處理器,而在2006年則開始轉向使用Intel處理器。

由於蘋果每次在Mac產品更換處理器,幾乎都是以相隔10年為週期,因此從2016年前後便有看法認為,蘋果準備再從Intel x86架構處理器轉向Arm架構設計。

尤其蘋果近年來在自製A系列處理器效能表現持續提昇情況下,加上持續讓iOS裝置使用體驗與Mac裝置整合,以及去年推行Project Catalyst設計,讓更多iOS平台app可移植到macOS 10.15 Catalina以後版本使用,更讓市場更堅信蘋果準備讓新款Mac換上Arm架構處理器。

雖然現在的Intel處理器已經可以實現無風扇設計,並且可讓筆電電力續航時間大幅延長,同時更讓運算效能明顯提昇,相比Arm架構處理器仍有所不及,即使軟體執行效率、相容表現不比Intel處理器,但Arm架構處理器在內部空間佔用、耗電與發熱表現均有更好表現。

因此,換上Arm架構處理器對於蘋果而言,將能讓MacBook以更輕薄形式設計,並且讓電力續航使用時間維持更久,甚至能與採用Arm架構處理器的iOS裝置有更進一步使用整合。而進一步讓Mac裝置採用Arm架構設計處理器,某種程度上也能讓蘋果更能掌握Mac裝置效能設計,而非僅能仰賴與Intel合作客製化設計。

而預期第一款採用Arm架構處理器的Mac產品,將會是新款MacBook Air,或是重新打造的MacBook。

軟體相容問題還是比較大

但考量處理器架構改變,影響最大的還是軟體相容問題。

從第一款Macintosh採用Motorola 68000處理器,到後來推出的Power Mac採用PowerPC處理器,後者加入可相容Motorola 68000處理器執行軟體設計,直到後來採用Intel處理器的Mac系列,初期則是透過轉譯、模擬方式達到相容過往在PowerPC處理器可執行軟體的效果,後期才逐漸調整為針對Intel x86架構處理器設計。

因此,預期蘋果接下來如果推出採Arm架構處理器的新款MacBook,初期也可能會比照先前作法,配合轉譯、模擬方式達到相容使用目的,之後才全面轉向採用Arm架構設計。

去年宣布推出Project Catalyst設計,讓開發者能快速將iOS平台app移植到macOS平台使用,其中更簡化開發者移植難度,並且讓app使用介面可從原本以觸控為主的操作,能相容滑鼠、鍵盤操作模式,形式上也能視為蘋果針對Mac採用處理器架構改變做準備,同時讓Mac可使用內容大幅增加。

另一方面,從Arm近期提出客製設計方案,讓OEM廠商可針對需求加入自有硬體指令集,顯然也代表蘋果可針對Mac使用需求加入合適的指令集設計,使其更能相容過往軟體內容,同時也能對應使用iOS平台移植app。

不過,即便本身作業系統與第一方app能與換上Arm架構設計的處理器相容運作,更多由第三方開發者提供app還是需要一些時間轉換,甚至重新設計,因此選在WWDC 2020公佈此項消息,同時也提供相關開發工具,讓開發者能有時間準備,並且銜接接下來預計推出新款MacBook的時間,顯然也相當合理。

而從整體效益來看,將Mac採用處理器改為Arm架構設計,將更有利蘋果拉近Mac與iOS裝置整合效益,其中包含可讓開發者以更單次流程打造app,即可同時對應Mac及iOS裝置使用,另外也能降低app跨裝置間相容運作,以及檔案互通使用問題。

初期應該僅有輕薄筆電產品換上Arm架構設計

只是從目前產品定位來看,蘋果應該不會太快讓所有Mac系列產品都換上Arm架構處理器,而是採用漸進形式進行更換,因此初期可能僅會針對新款MacBook Air做更新,或是推出新款MacBook,並不會太快將Arm架構處理器應用在MacBook Pro系列,甚至進一步應用在iMac或Mac Pro。

原因在於Arm架構處理器在運算效能,雖然已經有明顯提昇,但在MacBook Pro或其他Mac機種需要透過獨立顯示卡,藉此完成影像編輯、運算等需求時,依然會需要使用Intel處理器,加上特定專業繪圖軟體、剪輯軟體仍以Intel處理器相容為主,透過轉譯、模擬會大幅影響執行效能情況下,顯然都會造成蘋果難以讓所有Mac系列機種全數轉向採用Arm架構處理器。

因此蘋果應該僅會以網頁瀏覽為主、輕便使用需求居多的輕薄筆電產品優先導入Arm架構處理器,甚至可能加入5G連網功能設計,藉此打造可常時連網的Mac機種。

以目前市場已經出現多款以Arm架構處理器為設計的Windows 10筆電,同時也能順利模擬執行原本在x86架構硬體環境運作軟體的情況顯示,若Mac轉換採用Arm架構處理器,似乎也沒那麼難。

但畢竟對應較複雜、專業,或是鎖定特定領域的運算使用需求,目前依然是以x86架構運算處理器對應設計較為成熟,因此可預期蘋果現階段要轉換使用Arm架構處理器,將會先以鎖定網頁瀏覽、一般文件處理使用居多的MacBook設計為優先,並且維持在高階效能機種維持使用Intel處理器設計,未來才可能視情況讓所有Mac機種導入Arm架構處理器。

更多WWDC 2020發表內容看點

除了預期公佈換上Arm架構處理器的MacBook,蘋果更傳出可能推出重新打造的新款iMac,其中可能加入新款iPad Pro設計語言,將與既有iMac採用不同外型,但預期仍維持使用Intel處理器規格設計。

先前傳出不少消息,甚至引發Tile以違反市場競爭為由提告的蘋果藍牙定位裝置Apple Tag,或許也會在此次發表會上公佈。

而軟體方面,蘋果預期將公佈新版iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14,以及macOS 10.16,其中更有消息指稱蘋果準備將iOS名稱改回早期使用的iPhoneOS,或許將與iPadOS做更明顯區隔。

另外,預期針對擴增實境在內應用的ARKit也會釋出更新,而Project Catalyst設計也可能換上正式名稱,同時也可能進一步宣布更多方便開發者轉換x86架構與Arm架構軟體的設計工具。

怎麼觀看WWDC 2020活動?

除了透過蘋果官網觀看,包含Apple Developer app、Apple Developer網站、Apple TV app,以及YouTube都會在美國西岸時間6月22日上午10點 (台灣時間則是6月23日凌晨1點)提供來自Apple Park的串流直播,而中國地區使用者則可透過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台觀看。

在主題演講結束後,蘋果將會透過State of the Union活動,由各個工程主管深入講解新版作業系統發展細節。而State of the Union活動內容可透過Apple Developer app與Apple Developer網站提供觀看,中國大陸地區使用者同樣可透過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台觀看。

而在美國西岸時間6月24日起至27日間,將由多名蘋果工程師進行超過100場以技術及設計相關講座,影片會在台灣時間每日上午1點公布,並且可透過Apple Developer app及Apple Developer網站隨選觀看。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》