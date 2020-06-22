WWDC 2020／前瞻：Mac換成Arm處理器 對蘋果有什麼利益？

依照市場消息指稱，蘋果將在今年首度以線上形式具辦的WWDC 2020活動上，公佈過去已有不少傳聞的Arm架構MacBook，而在面臨原本適用於Intel x86架構處理器硬體環境的軟體會有相容運作挑戰，蘋果為什麼還會想要改用Arm架構處理器？

蘋果並非首次在Mac系列產品更換處理器

實際上，若蘋果確實在接下來的WWDC 2020活動公佈首款採用Arm架構處理器的MacBook，意味蘋果的Mac系列產品將迎接第三次更換處理器，同時也將進入第四世代產品發展。

從1984年推出的第一款Macintosh，當時採用處理器是Motorola 68000，後續在1994年推出Power Mac之後，則是採用蘋果、IBM與Motorola合作打早的PowerPC處理器，而在2006年則開始轉向使用Intel處理器。

由於蘋果每次在Mac產品更換處理器，幾乎都是以相隔10年為週期，因此從2016年前後便有看法認為，蘋果準備再從Intel x86架構處理器轉向Arm架構設計。

尤其蘋果近年來在自製A系列處理器效能表現持續提昇情況下，加上持續讓iOS裝置使用體驗與Mac裝置整合，以及去年推行Project Catalyst設計，讓更多iOS平台app可移植到macOS 10.15 Catalina以後版本使用，更讓市場更堅信蘋果準備讓新款Mac換上Arm架構處理器。

雖然現在的Intel處理器已經可以實現無風扇設計，並且可讓筆電電力續航時間大幅延長，同時更讓運算效能明顯提昇，相比Arm架構處理器仍有所不及，即使軟體執行效率、相容表現不比Intel處理器，但Arm架構處理器在內部空間佔用、耗電與發熱表現均有更好表現。

因此，換上Arm架構處理器對於蘋果而言，將能讓MacBook以更輕薄形式設計，並且讓電力續航使用時間維持更久，甚至能與採用Arm架構處理器的iOS裝置有更進一步使用整合。而進一步讓Mac裝置採用Arm架構設計處理器，某種程度上也能讓蘋果更能掌握Mac裝置效能設計，而非僅能仰賴與Intel合作客製化設計。

而預期第一款採用Arm架構處理器的Mac產品，將會是新款MacBook Air，或是重新打造的MacBook。

軟體相容問題還是比較大

但考量處理器架構改變，影響最大的還是軟體相容問題。

從第一款Macintosh採用Motorola 68000處理器，到後來推出的Power Mac採用PowerPC處理器，後者加入可相容Motorola 68000處理器執行軟體設計，直到後來採用Intel處理器的Mac系列，初期則是透過轉譯、模擬方式達到相容過往在PowerPC處理器可執行軟體的效果，後期才逐漸調整為針對Intel x86架構處理器設計。

因此，預期蘋果接下來如果推出採Arm架構處理器的新款MacBook，初期也可能會比照先前作法，配合轉譯、模擬方式達到相容使用目的，之後才全面轉向採用Arm架構設計。

去年宣布推出Project Catalyst設計，讓開發者能快速將iOS平台app移植到macOS平台使用，其中更簡化開發者移植難度，並且讓app使用介面可從原本以觸控為主的操作，能相容滑鼠、鍵盤操作模式，形式上也能視為蘋果針對Mac採用處理器架構改變做準備，同時讓Mac可使用內容大幅增加。

另一方面，從Arm近期提出客製設計方案，讓OEM廠商可針對需求加入自有硬體指令集，顯然也代表蘋果可針對Mac使用需求加入合適的指令集設計，使其更能相容過往軟體內容，同時也能對應使用iOS平台移植app。

不過，即便本身作業系統與第一方app能與換上Arm架構設計的處理器相容運作，更多由第三方開發者提供app還是需要一些時間轉換，甚至重新設計，因此選在WWDC 2020公佈此項消息，同時也提供相關開發工具，讓開發者能有時間準備，並且銜接接下來預計推出新款MacBook的時間，顯然也相當合理。

而從整體效益來看，將Mac採用處理器改為Arm架構設計，將更有利蘋果拉近Mac與iOS裝置整合效益，其中包含可讓開發者以更單次流程打造app，即可同時對應Mac及iOS裝置使用，另外也能降低app跨裝置間相容運作，以及檔案互通使用問題。

初期應該僅有輕薄筆電產品換上Arm架構設計

只是從目前產品定位來看，蘋果應該不會太快讓所有Mac系列產品都換上Arm架構處理器，而是採用漸進形式進行更換，因此初期可能僅會針對新款MacBook Air做更新，或是推出新款MacBook，並不會太快將Arm架構處理器應用在MacBook Pro系列，甚至進一步應用在iMac或Mac Pro。

原因在於Arm架構處理器在運算效能，雖然已經有明顯提昇，但在MacBook Pro或其他Mac機種需要透過獨立顯示卡，藉此完成影像編輯、運算等需求時，依然會需要使用Intel處理器，加上特定專業繪圖軟體、剪輯軟體仍以Intel處理器相容為主，透過轉譯、模擬會大幅影響執行效能情況下，顯然都會造成蘋果難以讓所有Mac系列機種全數轉向採用Arm架構處理器。

因此蘋果應該僅會以網頁瀏覽為主、輕便使用需求居多的輕薄筆電產品優先導入Arm架構處理器，甚至可能加入5G連網功能設計，藉此打造可常時連網的Mac機種。

以目前市場已經出現多款以Arm架構處理器為設計的Windows 10筆電，同時也能順利模擬執行原本在x86架構硬體環境運作軟體的情況顯示，若Mac轉換採用Arm架構處理器，似乎也沒那麼難。

但畢竟對應較複雜、專業，或是鎖定特定領域的運算使用需求，目前依然是以x86架構運算處理器對應設計較為成熟，因此可預期蘋果現階段要轉換使用Arm架構處理器，將會先以鎖定網頁瀏覽、一般文件處理使用居多的MacBook設計為優先，並且維持在高階效能機種維持使用Intel處理器設計，未來才可能視情況讓所有Mac機種導入Arm架構處理器。

更多WWDC 2020發表內容看點

除了預期公佈換上Arm架構處理器的MacBook，蘋果更傳出可能推出重新打造的新款iMac，其中可能加入新款iPad Pro設計語言，將與既有iMac採用不同外型，但預期仍維持使用Intel處理器規格設計。

先前傳出不少消息，甚至引發Tile以違反市場競爭為由提告的蘋果藍牙定位裝置Apple Tag，或許也會在此次發表會上公佈。

而軟體方面，蘋果預期將公佈新版iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14，以及macOS 10.16，其中更有消息指稱蘋果準備將iOS名稱改回早期使用的iPhoneOS，或許將與iPadOS做更明顯區隔。

另外，預期針對擴增實境在內應用的ARKit也會釋出更新，而Project Catalyst設計也可能換上正式名稱，同時也可能進一步宣布更多方便開發者轉換x86架構與Arm架構軟體的設計工具。

怎麼觀看WWDC 2020活動？

除了透過蘋果官網觀看，包含Apple Developer app、Apple Developer網站、Apple TV app，以及YouTube都會在美國西岸時間6月22日上午10點 (台灣時間則是6月23日凌晨1點)提供來自Apple Park的串流直播，而中國地區使用者則可透過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台觀看。

在主題演講結束後，蘋果將會透過State of the Union活動，由各個工程主管深入講解新版作業系統發展細節。而State of the Union活動內容可透過Apple Developer app與Apple Developer網站提供觀看，中國大陸地區使用者同樣可透過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台觀看。

而在美國西岸時間6月24日起至27日間，將由多名蘋果工程師進行超過100場以技術及設計相關講座，影片會在台灣時間每日上午1點公布，並且可透過Apple Developer app及Apple Developer網站隨選觀看。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》