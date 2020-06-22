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Apple蘋果WWDC 2020／官網、YouTube同步直播 台灣6月23日凌晨1時開播！

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Apple
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Apple 一年一度 WWDC 開發者大會將自美國加州時間 6 月 22 日上午 10:00 （台灣時間 6 月 23 日凌晨 1 時）開始，首先登場的是 Keynote 發表會，雖然受限於疫情關係，2020 年 WWDC 開發者大會只能在網路舉辦，但這並不會減少 Apple 蘋果預計發表的軟硬體。

為了讓全球開發者都能一起見證 WWDC 發表會，Apple 這次的發表會直播除了官方網頁直播之外，也可以透過 YouTube 同步收看！

Apple 官方 YouTube 直播

2020 WWDC 並不是 Apple 蘋果首次以 YouTube 直播，在 iPhone 11 發表會時蘋果公司就已經嘗試過以 YouTube 播放。YouTube 直播的優點是所有平台的使用者都可以收看，也能看到線上參與人數，既簡單又方便。

怕忘記發表會時間的話，只要按下小鈴鐺就能設定提醒。

Apple 官方網頁直播

除了透過 YouTube 直播外，Apple 官網 WWDC20 活動網頁也會提供串流直播。但要注意的是，Apple 官網直播只支援 iPhone、iPad、iPod touch、macOS 系統電腦、Apple TV 及 Windows 系統電腦收看：

iOS 10.0 以上的 iPhone、iPad 或 iPod touch 可透過「 Safari 」收看直播。

macOS 10.12 以上版本的 Mac 電腦可透過「 Safari 」收看直播。

Windows 10 電腦可透過「 Microsoft Edge 」開啟直播網頁。

Apple TV 可透過 AirPlay 方式收看 Apple WWDC。

其他系統如 Windows 7、Windows 8 / 8.1 等可透過 Chrome 或 Firefox 收看直播，但需支援 MSE、H.264 和 AAC 。

【 Apple WWDC 官方直播網頁】

網站名稱：WWDC20 Livestream.

網站網址：https://www.apple.com/apple-events/

圖片及資料來源：Apple
圖片及資料來源：Apple

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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