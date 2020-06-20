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消息透露蘋果已經修正過熱問題 AirPower可能恢復上市計畫

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前因為充電效率與容易過熱等問題，蘋果後續證實取消無線充電板AirPower產品上市計畫，但後續再次傳出申請AirPower產品名稱商標，同時也有消息指稱蘋果計畫推出小尺寸改良版本，目前更有說法表示蘋果已經解決充電板過熱問題，預期將使AirPower恢復上市。

2017年隨著隨著iPhone 8系列、iPhone X一同推出的無線充電板AirPower，可讓使用者同時以Qi無線充電方式讓三組裝置同時補充電力，當時構想是希望能讓使用者同時幫手上的iPhone、Apple Watch與AirPods充電。

不過，隨著AirPower一再延後上市，不少消息也指稱蘋果因為無法改善其充電效率與過熱問題，最後則由蘋果硬體工程資深副總裁Dan Riccio證實此項產品因為無法達成要求標準，因此已經取消，但強調未來仍會持續投入無線充電技術應用設計。

而在去年再次申請AirPower名稱專利，同時也有消息表示蘋果計畫打造新款充電板配件，更顯示蘋果準備讓AirPower無線充電板重新進入市場。

從先前透露不少蘋果產品消息的Jon Prosser於Twitter頁面透露消息，更顯示疑似蘋果AirPower的無線充電板可被正常使用，而尺寸方面則與先前揭曉版本沒有太大差異。

目前蘋果方面並未透露是否恢復推出AirPower，但也有可能會在接下來的對外公開發表內容公布。

(圖／擷自Jon Prosser個人Twitter頁面)
(圖／擷自Jon Prosser個人Twitter頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 蘋果

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