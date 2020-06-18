Boston Dynamics開放銷售四足機器人Spot 要價74500美元

先前以仿生足立機器人聞名的Boston Dynamics，終於宣布開放銷售旗下四足機器人Spot，預計以74500美元價格銷售，同時能以4620美元至18450美元價格加購諸如電池、LiDAR模組配件。

Spot是以四足機器人形式打造，同時Boston Dynamics強調此款機器人可對應眾多用途，例如搭配不同感測元件進行進入危險地區探索，或是協助重地警備等各類無人任務，主要目標族群自然是大型企業，或是特定商業用戶。

而有必要的話，Spot除了可以透過配件擴充功能，未來也會持續透過軟體更新加入更多應用功能，同時也會持續藉由客戶反饋意見讓Spot可執行任務持續增加。例如，目前Boston Dynamics正在測試讓客戶可透過登入網頁應用服務，直接透過遠端遙控方式操作Spot執行任務，並且透過透Spot裝載鏡頭同步監看，或是以Spot內建感測元件識別建立3D地圖影像判斷周遭環境。

另外，Boston Dynamics也計畫幫Spot裝載機器手臂，讓執行任務的Spot可以透過機器手臂進行更細緻的操作，例如轉動開關，或是開門進出特定房間，甚至可用於減取地上物品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》