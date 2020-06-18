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代號「Prince 」王子？Google可能推出新款NEST品牌智慧喇叭

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱，Google正準備推出新款NEST品牌智慧喇叭，內部更以「Prince (王子)」作為此款產品代稱，相比第一代Google Home採用更大擴音喇叭尺寸設計，預期將提供更好聲音播放感受。

在將Google Home Mini更名為NEST Mini，原本的Google Home Hub也將名稱調整為NEST Hub之後，市場預期Google接下來將會以NEST品牌名稱取代既有Google Home命名方式

就9to5Google網站表示，代號「Prince」的新品定位可能介於Google Home與Google Home Max之間，因此除了提供更好聲音聆聽感受之外，預期新款智慧喇叭有可能取代原本Google Home產品定位。

但目前暫時還沒有太多關於「Prince」新品細節，同時公布此款新品的時間，有可能隨著Pixel 4a再次延後發表時間，有可能會等到今年秋季才會正式亮相，但也有可能會在7月間對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Google 智慧喇叭

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