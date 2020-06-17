Anker Soundcore Liberty 2 Pro 真無線藍牙耳機動手玩

過去以生產行動電源、充電線材與充電設備相關配件的Anker，近年來也開始擴展旗下產品。

而此次介紹的Soundcore Liberty 2 Pro真無線藍牙耳機，更標榜獲得10位葛萊美明星音樂製作人聯合推薦，並且獲得國際設計獎項CMF design award，本身更以ACAA同軸圈鐵聲學設計，將動圈及動鐵發聲單體整合在真無線藍牙耳機腔體內，藉此對應細膩聲音細節呈現，同時確保中高音及低頻聲音表現。

▲Anker Soundcore Liberty 2 Pro真無線藍牙耳機

耳機本身採用Qualcomm QCC3020晶片設計，分別支援藍牙5.0連接，以及包含aptX、AAC、SBC聲音解碼輸出格式，並且符合Qualcomm真無線耳機設計規格，可對應左耳或右耳耳機獨立使用，或是對應左右聲道同時配戴使用模式。

在接近市面常見真無線藍牙耳機的腔體設計裡，Anker藉由旗下ACAA同軸圈鐵聲學設計，讓可呈現聲音細膩細節，並且可讓中高音表現更為突出的Knowles動鐵單體，以及可對應低頻聲音與渾厚音域表現的11mm尺寸動圈單體結合在一起，透過聲學導管設計減少兩種發聲單體產生干擾，藉此實現在真無線藍牙耳機呈現完整聲音細節，以及銜接低頻、中高音域的聲音輸出效果。

▲將動鐵與動圈發聲單體串接的ACAA同軸圈鐵聲學設計

對應一般聆聽需求，藉由ACAA同軸圈鐵聲學設計所產生聲音，基本上可滿足多數音域表現，尤其在運動過程時所聆聽音樂多半會以重度節奏感呈現，因此維持以11mm動圈單體發出低頻聲音，即可符合運動時的節奏律動感受，而在一般時候聆聽輕音樂時，即可藉由動鐵詮釋細膩聲音細節。

筆者分別以久石讓《Dream Songs The Essential》、OneRepublic《Dreaming Out Loud》及《Sherlock》電視劇原聲帶進行測試，以整體聆聽來看，對應一般輕音樂聆聽的音場細節表現分明，同時在人聲表現也不致於被配樂聲音包覆，另外在重音節奏表現部分也相當明確，不致於產生沉悶感。

至於腔體設計，則是採用雙層材質結構的入耳式耳塞，除了確保配戴時的聲音密合傳遞效果，更能確保耳機可穩定配戴在使用者耳朵上，甚至可藉由耳翼配件增加穩定配戴效果，讓使用者在運動過程，或是通勤間使用也不用擔心耳機是否意外掉落。針對不同耳形配戴需求，原廠盒裝內更附上7對耳塞、3對耳翼配件提供更換。

▲由於針對運動使用為主打造，因此耳機配戴設計增加耳翼配件，藉此增加配戴時的穩定性

▲耳機操作介面採實體按鍵設計，入耳式耳塞則採複合材質打造，藉此確保密合

▲針對不同耳型提供多種尺寸配件

其他方面，則包含搭載4組支援cVc 8.0降噪技術的陣列麥克風設計，可確保配戴時的通話清晰表現。此外，耳機本身支援IPX4生活防水效果，在一般配戴使用情況下，可以抵禦部分液體潑灑、汗水或輕微雨水滲入影響，但耳機本身並非全面對應防水，因此在使用時依然需要注意。

操作功能部分，Soundcore Liberty 2 Pro真無線藍牙耳機，可透過位於耳機上方的實體按鍵進行操作，其中包含透過單按任何一邊按鍵即可接聽或掛斷來電，透過長按按鍵即可將尚未接通來電掛斷，而音樂播放功能則可透過單按任何一邊按鍵進行播放或暫停，連點左耳按鍵2下即可返回上一首歌曲，連點右耳按鍵2下則是跳至下一首歌曲。

▲透過支援cVc 8.0降噪技術的陣列麥克風減少收音風切感

▲左右實體按鍵均可對應電話接聽，或是聲音播放

不過，音量控制就只能透過連接手機端操作，或是藉由手機端的數位助理服務調整，Soundcore Liberty 2 Pro真無線藍牙耳機分別支援與Android、iOS裝置配對連接，因此也相容Google Assistant或Siri數位助理服務聲控操作功能，但僅能藉由長按任何一邊按鍵進行喚醒，並未支援聲控直接喚醒功能。

配合SoundCore app設定，除了可調整耳機按鍵對應操作功能，或是調整預設22種聲音EQ模式，使用者還可藉由仿照助聽器使用模式打造的HearID聽紋識別功能，藉此調整更適合個人耳形聆聽效果的客製化聲音EQ表現。

▲配合SoundCore app設定，可以選擇使用不同音場設定，或是自行調整耳機按鍵對應操作功能

▲可藉由仿照聽力測試模式設定的HearID聽紋識別功能，藉此調整更適合個人耳形聆聽效果的客製化聲音EQ表現

設定方式僅需按照app內設定流程，像是聽力檢查般，在聽到聲音時維持按著耳機按鍵，沒聽到聲音的話就放開，藉此讓系統判斷使用者配戴時，對於不同音頻聲音感受程度，進而可調整最適合使用者聆聽的聲音EQ設定，讓Soundcore Liberty 2 Pro真無線藍牙耳機聲音輸出表現能更符合不同聆聽需求。

▲在HearID聽紋識別功能設定過程裡，使用者必須在安靜環境下 (聲噪低於40dB)進行設定，並且透過類似聽力測試般的操作確定左右耳聽紋狀況

回到耳機收納部分，Soundcore Liberty 2 Pro真無線藍牙耳機搭配使用的攜行盒採上推滑開設計，因此相當適合單手開啟，並且方便取出以磁吸方式固定的左右耳機。內建65mAh電池電量的耳機續航時間最長約可達8小時，但是搭配搭載500mAh電池電量的攜行盒持續補充電力，最長則可達32小時。

另外，攜行盒可藉由USB-C進行充電，本身支援15W有線快充，同時也支援Qi無線充電，因此如果家裡同時有Qi無線充電板的話，即可透過輕鬆放置即可補充電力。

▲攜行盒採上推滑開設計，因此相當適合單手開啟

▲搭配搭載500mAh電池電量的攜行盒持續補充電力，最長則可達32小時

▲前方電量指示燈

▲透過USB-C可進行最高15W有線快充，本身也能透過Qi無線充電補充電力

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》