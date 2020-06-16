超佛！美Apple官網推Back to School優惠 買Mac、iPad送AirPods

Apple每年暑假都會推出Back to School優惠方案，主打學生族群或教職員工，除了可用教育價購買Mac和iPad之外，還會送耳機。今年Apple在美國推出的Back to School優惠方案更是大方，只要購買Mac系列和iPad系列產品，就直接送一個AirPods，甚至還可加價升級AirPods Pro！

Apple一年一度的Back to School優惠是許多學生族群看準購買Mac或iPad好時機，除了學生和教職員原本就享有的「教育優惠價」之外，還會送耳機，例如去年Apple在台灣的Back to School優惠方案是「購買蘋果筆電或iMac，就直接贈送Beats Solo3 Wireless或Beats Studio3 Wireles頭戴式耳機」。

而今年Apple在美國的Back to School優惠已開跑，凡是學生購買iMac或MacBook可省下200美元（約5900台幣）；購買iPad可省下100美元（約2900台幣），且都可免費獲得一副AirPods耳機，甚至還可加價升級為AirPods Pro。此外，加購AppleCare+保固服務，還可享有8折優惠。

不過這項優惠方案目前只在Apple美國官網中釋出，至於台灣會不會跟進這項優惠尚未確定，有打算購買Mac或iPad的學生不妨期待一下。