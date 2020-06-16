蘋果針對16吋MacBook Pro、Mac Pro 提供額外升級選項

傳出準備在線上版WWDC 2020活動公布首款採用Arm架構處理器的MacBook，以及全新設計的iMac之後，蘋果悄悄地更新16吋MacBook Pro，以及Mac Pro硬體規格，分別在顯示卡及儲存容量提供升級選項。

在16吋MacBook Pro中，蘋果此次增加AMD Radeon Pro 5600M行動版繪圖卡，並且採用8GBHBM2顯示記憶體。依照蘋果說法，將可帶來75%顯示效能提昇 (對比先前採用Radeon Pro 5500M、4GB HBM2顯示記憶體規格)。

使用者可以透過客製化選項決定是否升級Radeon Pro 5600M行動版繪圖卡，但必須額外追加700美元費用，而處理器選項則依然維持提供Intel第9代Core i9規格。

而在Mac Pro部分，蘋果則是額外提供可擴充儲存容量的SSD套件組，讓使用者能自行安裝，並且透過兩組SSD最高擴充8TB儲存容量，對於透過Mac Pro進行專業影像內容創作，或是其他需要大容量儲存空間的話，將能滿足更大儲存需求 (但應該有不少比例會透過外接儲存裝置，或是網路上連接的NAS設備存放資料)。

至於在處理器規格方面，蘋果暫時並未針對兩款裝置提供額外升級選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》