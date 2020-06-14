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Synology推出旗下首款SSD產品 讓NAS儲存運算速度加倍

聯合新聞網 / 楊又肇

Synology宣布針對NAS儲存裝置打造全新SSD產品，分別提供2.5吋SATA、M.2 2280，以及M.2 22110規格，藉此加快虛擬化工作負載、高流量資料庫儲存，以及人工智慧與高效能運算需求。

由於越來越多人開始將SSD應用在大量儲存，同時整體價格也隨著應用普及化降低，因此Synology此次宣布推出旗下SSD產品，預期也能結合本身NAS儲存裝置，藉此提供更完整的儲存使用體驗。

此次推出的SSD系列產品中，採2.5吋SATA規格的SAT5200 SATA系列SSD，可在穩態下對應4K隨機讀取可達95000 IOPS，以及65000 IOPS的寫入表現，另外也提供斷電保護與端對端資料路徑保護機制，每日全碟寫入次數 (Drive Writes Per Day，DWPD)在JESD219A企業級工作負載測試規範下的測試值為1.3，儲存容量則提供480GB、960GB、1920GB三種選項。

而SNV3400、SNV3500 NVMe系列SSD，則分別採用M.2 2280及M.2 22110規格，則主要設定在配合傳統硬碟加速存取使用，穩態隨機寫入可達40000 IOPS以上表現，同時SNV3400與SNV3500在 JESD219A下企業級工作負載測試規範下的每日全碟寫入次數測試值均為0.68，儲存容量均提供400GB規格，但僅SNV3500提供斷電保護功能。

另外，Synology也針對SNV系列NVMe SSD提供轉接卡配件，其中更在E10M20-T1 SSD轉接卡增加一組10GbE RJ-45網路埠，讓使用者能同時升級SSD存取效率，以及網路存取效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SSD

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