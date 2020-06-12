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Sony 4K電視旗艦機種KD-65X9500H，玩家級影音愛好者首選

聯合新聞網 / 楊又肇

無可挑剔的旗艦級影音體驗
Sony X9500H系列為今年推出的全新4K HDR液晶電視旗艦規格，共有75、65、55三種尺吋，影音表現確實可感受到Sony在此領域的獨家技術，而內建Android系統可自由下載應用程式，並支援Apple AirPlay 2和HomeKit，無論擴充性或智慧應用方便性都無可挑剔。

X9500H系列搭載與8K電視相同等級的獨家超極真影像處理器X1旗艦版，可即時處理影像資料，針對影像中不同的物件特性，強化解析度，顯現真實紋理質感．此外平常我們看的電視節目或線上影音內容，影像解析度與色彩層次幾乎都被壓縮過，透過影像處理器X1旗艦版的優化，能真實還原自然的細膩色彩．因此即便是觀看第四台或網路追劇，畫質都能更清晰，色彩更有層次．而全陣列 LED 背光(Full Array LED)再加上進階版高光感精準背光技術，讓分區控光的精準度更高，對比度是一般LED液晶電視的六倍以上，讓影像亮度對比更加逼真。

動態影像表現上，搭載極瞬明銳影像技術，可以減少殘影現象並保持明亮的畫質，在觀看運動比賽、高速動作畫面的電影、甚至是玩PS4遊戲，都不會錯過任何精彩細節。

而且還有X-Wide Angle 超廣角技術，不論從哪個角度看，色彩都能維持飽和不失真，並支援IMAX Enhanced劇院級顯示規格，搭配DTS劇院等級音效，讓使用者在家裡也能有IMAX劇院般的震撼享受。

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影
圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影
圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影
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更舒適自然的影音感受
X9500H系列的音效設計，透過Acoustic Multi-Audio多音域環繞聲場技術與X-Balanced Speaker全新極致平衡揚聲器，並採用二音路獨立功放(Bi-Amp)驅動高低音，使聲音定位能更精準控制在電視螢幕中央，讓影像與聲音不會有落差感受，而且電視音域更寬廣、音質更清晰、低頻表現渾厚．此外，S-Force前置環繞音場技術與Voice Zoom技術，即便在吵雜環境也能清晰聽見人聲內容。

配合Ambient Optimization智慧環境聲光感測技術，可針對使用者所處環境自動調整電視螢幕亮度以及音場效果，例如在夜間觀看時自動降低亮度，或在白天光線充足的情況下增加螢幕亮度，聲場自動校正技術可自動偵測空間裡的干擾阻礙物，並調整至最佳音場效果。

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影
圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

更聰明的互動體驗
除了透過內建的Android 作業系統可自由下載擴充影音服務與應用功能，Sony更與Netflix深入合作，不僅旗下電視獲得Netflix推薦電視認證，並且在遙控器搭載Netflix快速鍵，更可透過Netflix校正模式讓Netflix眾多影音內容在Sony BRAVIA電視上可以最完整呈現出符合創作者理念的細節與色調。

為了帶給使用者更方便的影音體驗，Sony也與Apple合作AirPlay串流投放技術，讓iPhone、iPad使用者能更輕鬆能將影音或照片內容投放至電視上，並透過大螢幕觀看。

此外，今年X9500H更加入支援Apple智慧家庭平台Apple HomeKit，讓使用者藉此打造更方便的智慧娛樂體驗。

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影
圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影
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日製金屬邊框質感設計
除了以簡約風格為設計理念近乎無邊框輕薄機身，X9500H系列為全新可調整式底座設計，可將腳架安裝於左右兩側，或是調整為靠近中央位置，都能依電視櫃尺寸可自由調整，而輕薄的機身也適合壁掛於牆上。

X9500H系列為日製旗艦機種，集結Sony眾多獨家影像技術，搭載Android TV作業系統、支援Apple AirPlay與Apple HomeKit，讓使用者能透由電視輕鬆享受更多網路服務，或串接家中連網家電，而配合充足的HDMI等擴充連接埠，更能符合使用需求，並以大尺寸電視螢幕帶來細膩的視覺與聽覺感受。

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影
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