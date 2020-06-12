Sony 4K電視旗艦機種KD-65X9500H，玩家級影音愛好者首選

無可挑剔的旗艦級影音體驗Sony X9500H系列為今年推出的全新4K HDR液晶電視旗艦規格，共有75、65、55三種尺吋，影音表現確實可感受到Sony在此領域的獨家技術，而內建Android系統可自由下載應用程式，並支援Apple AirPlay 2和HomeKit，無論擴充性或智慧應用方便性都無可挑剔。

X9500H系列搭載與8K電視相同等級的獨家超極真影像處理器X1旗艦版，可即時處理影像資料，針對影像中不同的物件特性，強化解析度，顯現真實紋理質感．此外平常我們看的電視節目或線上影音內容，影像解析度與色彩層次幾乎都被壓縮過，透過影像處理器X1旗艦版的優化，能真實還原自然的細膩色彩．因此即便是觀看第四台或網路追劇，畫質都能更清晰，色彩更有層次．而全陣列 LED 背光(Full Array LED)再加上進階版高光感精準背光技術，讓分區控光的精準度更高，對比度是一般LED液晶電視的六倍以上，讓影像亮度對比更加逼真。

動態影像表現上，搭載極瞬明銳影像技術，可以減少殘影現象並保持明亮的畫質，在觀看運動比賽、高速動作畫面的電影、甚至是玩PS4遊戲，都不會錯過任何精彩細節。

而且還有X-Wide Angle 超廣角技術，不論從哪個角度看，色彩都能維持飽和不失真，並支援IMAX Enhanced劇院級顯示規格，搭配DTS劇院等級音效，讓使用者在家裡也能有IMAX劇院般的震撼享受。

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

更舒適自然的影音感受X9500H系列的音效設計，透過Acoustic Multi-Audio多音域環繞聲場技術與X-Balanced Speaker全新極致平衡揚聲器，並採用二音路獨立功放(Bi-Amp)驅動高低音，使聲音定位能更精準控制在電視螢幕中央，讓影像與聲音不會有落差感受，而且電視音域更寬廣、音質更清晰、低頻表現渾厚．此外，S-Force前置環繞音場技術與Voice Zoom技術，即便在吵雜環境也能清晰聽見人聲內容。

配合Ambient Optimization智慧環境聲光感測技術，可針對使用者所處環境自動調整電視螢幕亮度以及音場效果，例如在夜間觀看時自動降低亮度，或在白天光線充足的情況下增加螢幕亮度，聲場自動校正技術可自動偵測空間裡的干擾阻礙物，並調整至最佳音場效果。

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

更聰明的互動體驗除了透過內建的Android 作業系統可自由下載擴充影音服務與應用功能，Sony更與Netflix深入合作，不僅旗下電視獲得Netflix推薦電視認證，並且在遙控器搭載Netflix快速鍵，更可透過Netflix校正模式讓Netflix眾多影音內容在Sony BRAVIA電視上可以最完整呈現出符合創作者理念的細節與色調。

為了帶給使用者更方便的影音體驗，Sony也與Apple合作AirPlay串流投放技術，讓iPhone、iPad使用者能更輕鬆能將影音或照片內容投放至電視上，並透過大螢幕觀看。

此外，今年X9500H更加入支援Apple智慧家庭平台Apple HomeKit，讓使用者藉此打造更方便的智慧娛樂體驗。

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

圖／聯合新聞網 楊又肇 攝影

日製金屬邊框質感設計除了以簡約風格為設計理念近乎無邊框輕薄機身，X9500H系列為全新可調整式底座設計，可將腳架安裝於左右兩側，或是調整為靠近中央位置，都能依電視櫃尺寸可自由調整，而輕薄的機身也適合壁掛於牆上。

X9500H系列為日製旗艦機種，集結Sony眾多獨家影像技術，搭載Android TV作業系統、支援Apple AirPlay與Apple HomeKit，讓使用者能透由電視輕鬆享受更多網路服務，或串接家中連網家電，而配合充足的HDMI等擴充連接埠，更能符合使用需求，並以大尺寸電視螢幕帶來細膩的視覺與聽覺感受。