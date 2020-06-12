快訊

影／顏清標換肝不全程遶境 今早偕顏父沙鹿接駕

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往哪飛去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米手環5揭曉了！換上磁吸充電、增加更多運動數據記錄功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前預告後，小米正式揭曉新款小米手環5，整體設計依然採用可拆換結構，讓使用者能拆換使用不同腕帶，此次更將充電方式採用磁吸設計，讓使用者更方便幫手環主體充電。

整體設計其實與去年推出的小米手環4沒有太大改變，同時螢幕也不像市場傳聞採用開孔設計，運動記錄模式增加至11種，並且內建心率量測、呼吸訓練與睡眠記錄功能，此次更額外增加針對女性用戶打造的生理週期記錄模式。

至於內建主題也增加與《新世紀福音戰士》、《名偵探柯南》、《初音未來》等動畫內容合作項目，甚至也開放使用者自訂操作介面顯示項目，並且針對手機拍照需求加入遙控快門功能。

內建電池約可對應長達14天的續航表現，本身也同樣維持50公尺水下防護效果，並且區分一般版本與內建NFC版本，後者可藉由NFC功能模擬交通卡、門禁卡，並且支援中國銀聯閃付功能，另外也能藉由小愛同學進行聲控操作。

小米手環5將在6月18日開放中國市場銷售，一般版本建議售價為人民幣189元，內建NFC版本售價則是人民幣229元，暫時還無法確定是否會在台灣等市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 睡眠 小米手環

延伸閱讀

恩智浦推出新款MIFARE晶片 對應更長感應距離、交易速度更快

香港八達通交通卡 悄悄加入Apple Pay服務

聯騏技研推NFC電子鎖 智慧門禁助攻無人旅館

會考違規戴「小米手環」以為是電子錶 將扣該科2點

相關新聞

小米手環5揭曉了！換上磁吸充電、增加更多運動數據記錄功能

在先前預告後，小米正式揭曉新款小米手環5，整體設計依然採用可拆換結構，讓使用者能拆換使用不同腕帶，此次更將充電方式採用磁吸設計，讓使用者更方便幫手環主體充電。

蘋果全新設計iMac 可能在WWDC 2020公布

除了預期會在WWDC 2020活動上公布首款採用Arm架構處理器的MacBook裝置，蘋果似乎也會同步更新iMac系列裝置，其中預期會導入新款iPad Pro設計語言，並且導入Pro Display XDR顯示器般的窄邊框設計，另外更全面換上SSD儲存元件，同時加入T2安全晶片。

Dell在台推出全新商用PC機種 滿足遠距工作等場景使用需求

針對商用需求，Dell今日 (6/11)在台宣布推出多款搭載旗下Optimizer人工智慧應用技術的商用系列PC，其中包含新款Latitude 9000系列筆電、Precision 5000系列行動工作站，以及針對精簡桌面佔用空間的OptiPlex系列桌機產品。

親民價位realme Watch體驗：擁有心率、睡眠與血氧量測功能

realme宣布推出旗下首款智慧手錶realme Watch後，mashdigi網站很快地也取得預計在台灣地區銷售版本，並且做了簡單體驗。

花萬元買可防5G電磁波的「5GBioShield」裝置 拆開卻只是USB隨身碟

電磁波到底對身體有沒有傷害直到現在還沒有定論，但現實生活中不少人擔心電磁波會傷害身體，因此當看到聲稱可以抗電磁波產品時，就會花錢購買。

iPad也會自燃？網友PO照「整台燒得像黑炭」

蘋果產品一向給人穩定可靠的印象，不論是在耐用性或安全性上，都獲得很多的肯定，最近卻有使用者在網路論壇上反映他放在包包的iPad竟發生自燃的現象，由於以往電池自燃的意外較常聽到發生在其他品牌，例如三星的Note 7便曾因發生多起自燃事件，最後被迫召回所有產品，蘋果產品則十分少見，也因此引起網友熱烈討論。

報導指稱 蘋果將在今年WWDC 2020公布基於Arm架構的Mac產品

彭博新聞報導指稱，蘋果將會在今年透過線上呈現的WWDC 2020活動上，正式揭曉採用Arm架構處理器的Mac產品計畫，藉此讓Mac開發者能提前為此做好準備。

新專利顯示：微軟仍計畫打造智慧手環產品

過去推出的智慧手環Microsoft Band確定停產，同時對應服務也停止運作之後，微軟似乎仍計畫推出類似產品。

三星新款智慧手錶型號 於南韓官網技術支援頁面曝光

三星南韓官網技術支援頁面提前曝光型號包含SM-R840與SM-850的產品，不過並未透露實際產品名稱，但依照先前市場傳聞應該就是即將推出的新款智慧手錶。

前後風扇設計、電路板更小 NVIDIA GeForce RTX3080提前曝光了

NVIDIA確認今年將以Ampere顯示架構同時對應超高運算，以及專業繪圖與遊戲顯示需求之後，目前在網路上出現多張疑似GeForce RTX 3080顯示卡外觀，其中一改過去GeForce RTX 20系列「瓦斯爐」造型設計，取代的是採用前後各一組散熱風扇，並且搭配蒸汽龐克風格設計。

Sony新款BRAVIA系列電視登台 率先更新4K HDR系列機種

今年在CES 2020更新旗下新款BRAVIA系列電視產品後，Sony今日 (6/8)宣布引進旗下新款BRAVIA 4K HDR系列電視，其中包含旗艦款式X9500H系列，以及進階款X8500H及X8000H系列，尺寸則涵蓋目前主流43吋設計，以及最大尺寸達85吋款式。

動手玩／羅技如何藉由特殊滑鼠設計 改善工作時的手腕痠痛問題？

今年在2月宣布以旗下電競品牌Logitech G與Herman Miller攜手合作，預計打造全球最先進的電競椅之餘，羅技日前在台灣更宣布與Herman Miller品牌總代理商雅浩家具聯手打造更符合人體工學的辦公環境，藉由羅技旗下符合人體工學滑鼠配件，搭配同樣以人體工學設計的Herman Miller座椅，以及升降桌、螢幕架等，讓使用者能有更健康的辦公環境。

熱門新聞

iOS系統用起來最順？ 外媒體驗三星、蘋果新機點出10點差異

Zoom在六四紀念活動後…竟無預警關閉海外中國異議人士的付費帳號

歷年規模最大！WWDC20線上開發者大會6/23凌晨1點登場

小米手環5揭曉了！換上磁吸充電、增加更多運動數據記錄功能

Sony揭曉PlayStation 5正式外觀！同步推出無光碟機數位版

蘋果內部證實iOS 14增加通話錄音功能 但你可能用不到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。