小米手環5揭曉了！換上磁吸充電、增加更多運動數據記錄功能

在先前預告後，小米正式揭曉新款小米手環5，整體設計依然採用可拆換結構，讓使用者能拆換使用不同腕帶，此次更將充電方式採用磁吸設計，讓使用者更方便幫手環主體充電。

整體設計其實與去年推出的小米手環4沒有太大改變，同時螢幕也不像市場傳聞採用開孔設計，運動記錄模式增加至11種，並且內建心率量測、呼吸訓練與睡眠記錄功能，此次更額外增加針對女性用戶打造的生理週期記錄模式。

至於內建主題也增加與《新世紀福音戰士》、《名偵探柯南》、《初音未來》等動畫內容合作項目，甚至也開放使用者自訂操作介面顯示項目，並且針對手機拍照需求加入遙控快門功能。

內建電池約可對應長達14天的續航表現，本身也同樣維持50公尺水下防護效果，並且區分一般版本與內建NFC版本，後者可藉由NFC功能模擬交通卡、門禁卡，並且支援中國銀聯閃付功能，另外也能藉由小愛同學進行聲控操作。

小米手環5將在6月18日開放中國市場銷售，一般版本建議售價為人民幣189元，內建NFC版本售價則是人民幣229元，暫時還無法確定是否會在台灣等市場銷售。

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