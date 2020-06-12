Dell在台推出全新商用PC機種 滿足遠距工作等場景使用需求

針對商用需求，Dell今日 (6/11)在台宣布推出多款搭載旗下Optimizer人工智慧應用技術的商用系列PC，其中包含新款Latitude 9000系列筆電、Precision 5000系列行動工作站，以及針對精簡桌面佔用空間的OptiPlex系列桌機產品。

Dell台灣總經理廖仁祥表示，今年在新型冠狀病毒疫情影響下，包含Dell在內企業許多員工都必須在家裡以遠端形式工作，因此所使用工具就更顯得重要，尤其在家相對有限的辦公空間裡，更輕薄且具效能表現的PC裝置將更為有利。

在現今的PC使用模式中，廖仁祥更認為藉由人工智慧的輔助更是不可或缺，特別在一天工作行程內可能需要記錄諸多事項，同時也必須查找各類資料內容，因此若能藉由人工智慧運算輔助的話，將能讓使用者工作效率加倍。

這次在台引進的Latitude 9000系列筆電產品，便整合Dell旗下Optimizer人工智慧應用技術，讓筆電能自動針對使用者操作需求進行最佳化調整，例如在需要更高運算效能時增加筆電執行效率，或是在進行線上會議時自動消除迴音或背景噪音，甚至可針對使用者需求讓電池續航表現最佳化。

此外，Latitude 9000系列筆電產品也採用聯發科與Intel合作、針對PC裝置打造的5G聯網晶片，藉此在未來辦公情境裡將5G網路應用與PC使用模式結合。

至於此次更新的Precision行動工作站，則採用更小機身設計，讓使用者能在更輕薄使用體驗感受更大運算效能表現，甚至可對應虛擬實境、擴增實境等虛擬視覺運算，或是支援人工智慧技術應用。

而在此次桌機設計裡，Dell則是進一步朝向更不佔桌面空間、機身更微縮化，同時提供高度可客製化設計，藉此提供更大使用彈性。

另一方面，Dell也強調新款商用機種同樣採環保、可高度回收設計，並且針對使用安全提昇防護效果。

至於先前同樣在CES 2020期間更新的新款XPS 13輕薄筆電，以及針對商用會議使用的86吋互動輕觸式螢幕，Dell表示目前並未有明確計畫，但會持續評估市場需求引進合適產品。而針對先前在CES 2020期間展示的三種概念設計，Dell也強調是針對不同使用需求所做嘗試，藉此對應全新工作使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》