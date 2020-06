蘋果全新設計iMac 可能在WWDC 2020公布

除了預期會在WWDC 2020活動上公布首款採用Arm架構處理器的MacBook裝置,蘋果似乎也會同步更新iMac系列裝置,其中預期會導入新款iPad Pro設計語言,並且導入Pro Display XDR顯示器般的窄邊框設計,另外更全面換上SSD儲存元件,同時加入T2安全晶片。

依照過去經常透露科技新品動態的Sonny Dickson透露消息,蘋果計畫在WWDC 2020期間接採用全新設計的iMac系列機種,預期讓2012年以後就幾乎沒有改變的iMac造型有不同設計,將採用新款iPad Pro設計語言,因此可能會讓新款iMac造型更趨方正,不再維持現有圓弧機身曲線。

而延續Pro Display XDR顯示器般的窄邊框設計,預期也能讓新款iMac螢幕採用更大顯示面積,並且透過全面換上SSD儲存元件提昇資料存取效率,不再沿用Fusion Drive混合儲存架構設計,同時機身內也會搭載T2安全晶片,內建顯示卡更將升級AMD新款Navi顯示架構GPU。

蘋果預期也會在以線上形式舉辦的WWDC 2020公布首款以Arm架構處理器打造的新款MacBook,預期讓開發者能預先做內容設計準備,以利新款MacBook於今年底,或是明年初推出時,可以有充足應用服務可供使用。

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020