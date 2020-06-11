親民價位realme Watch體驗：擁有心率、睡眠與血氧量測功能

realme宣布推出旗下首款智慧手錶realme Watch後，mashdigi網站很快地也取得預計在台灣地區銷售版本，並且做了簡單體驗。

依照realme公布資訊，realme Watch在台建議售價為新台幣1299元，預計透過位於信義威秀、文心秀台與高雄夢時代的realme品牌專櫃，以及realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物網電商平台銷售。

另外，realme Watch同時會在神腦國際、聯強國際經銷通路同步推出，而realme也會配合遠傳電信、亞太電信通路銷售realme Watch。

與Apple Watch相似，卻又明顯不同

在實際發表前，會認為realme Watch與蘋果推出的Apple Watch極為相似，但實際比對之下，還是可以發現兩者間有明顯不同。

例如realme Watch並未配置可轉動的智慧錶冠，僅以單一按鍵取代，而親膚材質錶帶更換方式也與Apple Watch不同，比較貼近早期華碩推出的Zen Watch更換方式，原廠分別提供紅、藍、綠三種錶帶配色，同時也能直接使用市面銷售的標準20mm錶帶。

▲realme Watch採用與Apple Watch相似的外觀設計，螢幕採用1.4吋、320 x 320解析度規格，並且以方形錶面呈現

▲側面僅採用單一按鍵，對應喚醒螢幕、退出介面等操作

▲realme Watch的原廠錶帶扣具設計，多少還是與Apple Watch有些雷同

▲原廠錶帶同樣採用類似Apple Watch運動錶帶的扣合配戴設計

▲採用標準20mm錶帶設計，因此也能使用坊間同樣以20mm規格設計錶帶

▲與Apple Watch series 5外觀比對

▲與Apple Watch series 5外觀比對

重量僅31公克，幾乎等同智慧手環配戴感受

螢幕部分則採用1.4吋、320 X 320解析度方形規格設計，同時以康寧Gorilla Glass 3玻璃保護，預設提供12種錶面，使用者也能透過realme Link app下載更多錶面內容。

而錶身框體則採用塑膠材質，使得整體重量僅約31公克，底部則提供可對應心率與血氧濃度量測的感測元件，並且可透過內建加速感應器與運算方式，對應總計14種運動類型數據量測。

▲由於重量僅31公克，因此即便長時間配戴也不會感覺有負擔

另外，手錶採用IP68等級防水防塵設計，可對應水下1.5公尺防水效果，電池則採160mAh容量設計，一般情況下約可對應7天左右的續航表現，若關閉心率量測功能則可對應9天配戴使用時間，開啟省電模式甚至可將續航時間拉長至20天左右。

目前realme Watch僅支援Android手機以realme Link app配對連接，iOS裝置則要等後續更新才會加入支援。

▲透過realme Link app即可透過手機設定手錶各項功能

▲將手錶記錄數據同步至手機，並且透過圖表方式檢視過去運動、心率及血氧濃度變化情況，另外也能設置每日行走步數目標

▲可以進一步調整久坐、喝水，以及心率檢測間隔頻率

最大賣點：親民價位就提供心率、睡眠與血氧濃度量測功能

就realme Watch的賣點來看，主要是在僅約新台幣1584元的價格設定，就提供包含心率量測、睡眠品質監測，以及血氧濃度量測功能，甚至因為本身重量僅31公克，加上電池續航表現長達7天以上，幾乎可當做一般智慧手環配戴使用。

相比其他同類型產品，如果一樣搭載相同功能的話，可能都會以翻倍以上價格銷售，同時整體配戴重量也可能較明顯，而電池續航表現也不見得更長。

▲錶身框體是以塑膠材質打造，另外充電方式則是透過磁吸接點，位於底部的兩組金屬圓點就是用於充電的接點

▲心率量測功能

▲血氧濃度量測功能

與手機連動，發揮智慧手錶應有使用體驗

而realme Watch對應總計14種運動類型，包含走路、跑步、跑步機、單車、有氧能力、乒乓球、室內飛輪、瑜珈、重訓、足球、籃球、羽毛球、滑步機與板球等運動項目，同時也具備血氧濃度、睡眠品質監測，並且支援久坐提醒或喝水提醒等功能，甚至還能進行深呼吸、釋放壓力的冥想訓練。

操作手勢則是以點按、上下與左右滑動操作為主，至於壓按右側按鍵則可點亮或關閉手錶畫面，在正常操作情況下則可對應返回上一頁功能，整體操作感還算直覺。

▲操作方式同樣透過螢幕點按、上下及左右滑動手勢完成

與手機連動的話，除了可將心率、行走步數、睡眠品質、血氧濃度等數據與realme Link app同步，同時也支援手機即時訊息推撥通知、操作電話接聽、操作音樂播放控制選項、尋找手機，或是透過藍牙連動操作手機相機拍攝功能。

其他功能，則包含提供鬧鐘、碼錶，以及天氣預報等功能，其他諸如運動目標提醒、自動抬腕點亮螢幕，或是勿擾模式，基本上都與常見智慧手錶產品相同。

▲可透過手錶操作手機端的音樂播放功能

▲搭配連接手機，使用者可以將手錶當做遙控快門操作相機拍攝

小結

realme Watch採用相當精簡造型設計，同時在相對容易接受價位上，提供包含血氧濃度、睡眠品質監測、14種運動類型數據記錄，以及久坐提醒或喝水提醒等功能，雖然在外觀造型會令人聯想到Apple Watch，但實際上還是有些不同。

而整體重量也不算明顯，加上待機使用時間也相當長，因此將realme Watch當做智慧手環配戴，藉此持續記錄睡眠品質狀況，其實也相當適合。

▲realme Watch

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》