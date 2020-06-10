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iPad也會自燃？網友PO照「整台燒得像黑炭」

聯合新聞網 / 綜合報導
iPad示意圖，非當事人照片。記者黃筱晴／攝影
iPad示意圖，非當事人照片。記者黃筱晴／攝影

蘋果產品一向給人穩定可靠的印象，不論是在耐用性或安全性上，都獲得很多的肯定，最近卻有使用者在網路論壇上反映，他放在包包的iPad自己燒了起來。由於以往類似意外較常聽到發生在其他品牌，例如三星的Galaxy Note 7，便曾因發生多起自燃事件，最後被迫召回所有產品，蘋果產品則十分少見，也因此引起網友熱烈討論。

網友在Dcard》上發文表示，他同事的iPad是在桃園機場買的，前幾天放在背包卻突然燒起來，已經和客服聯絡，也正在處理中，想問可以獲得什麼樣的賠償？而從圖片中可以看出，那是一台2019年版本的iPad Air，容量256G，整台都已經被燒成黑炭，不但整台都一片漆黑，還有剝落的現象，可以想像燒起來時情況非常嚴重。

網友看了照片，紛紛呼喊「好可怕」。有網友則推測，可能是重壓到電池變形，蘋果的機殼密合度很高，進水、鑿穿幾乎不可能，如果是電池膨脹，螢幕應該會先撐裂。也有網友表示「美國也燒過」、「應該會換一台新的跟賠償損失」。

Dcard iPad 蘋果

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