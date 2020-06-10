三星新款智慧手錶型號 於南韓官網技術支援頁面曝光

三星南韓官網技術支援頁面提前曝光型號包含SM-R840與SM-850的產品，不過並未透露實際產品名稱，但依照先前市場傳聞應該就是即將推出的新款智慧手錶。

目前型號包含SM-R840的產品，分別包含SM-R840NZKAKOO、SM-R840NZSAKOO，而型號包含SM-R850的產品，則包含SM-R850NZDAKOO、SM-R850NZSAKOO，預期將會區分41mm與45mm兩種錶面尺寸。

除了上述型號，三星也預期針對不同市場推出包含SM-R840或SM-R855F等衍生型號，其中也將包含Wi-Fi版本與LTE連網版本差異，功能部分則將搭載5ATM防水效果，本身更通過美國軍規防護認證MIL-STD-810G，並且內建GPS定位、血壓量測與心電圖繪製功能。

而在錶殼設計部分，新款智慧手錶預期維持採用不鏽鋼材質，另外也會增加鈦合金錶殼款式，至於先前在Galaxy Watch Active 2僅以虛擬觸控形式的錶環操作介面，在此次推出新款智慧手錶則將會回歸實體錶環設計。

新款智慧手錶預期會與Galaxy Note 20系列一同亮相，但不確定是否會以Galaxy Watch 2為稱，或是採用Galaxy Watch 3名稱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》