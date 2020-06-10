新專利顯示：微軟仍計畫打造智慧手環產品

過去推出的智慧手環Microsoft Band確定停產，同時對應服務也停止運作之後，微軟似乎仍計畫推出類似產品。

依照微軟在世界智慧財產權組織 (WIPO)遞交專利內容，其中提及利用光線技術進行皮膚下的生理數據量測，其中包含血壓、脈搏、心率等生理數據，同時也說明打向皮膚的光線波長強度會依照配戴者的膚色而定，另外也會依照使用者配戴位置、膚質等差異進行調整。

此項專利是在2019年11月提出，並且在今年6月核准，顯示微軟內部仍計畫打造智慧手環裝置。

不過，相比小米、Garmin、Fitbit在內品牌打造的智慧手環裝置，微軟在智慧手環市場競爭顯然沒有太有優勢，而如果是要朝向智慧手錶產品發展的話，恐怕也會面臨蘋果、三星、Garmin在內品牌競爭。

而先前微軟確定終止發展Microsoft Band，其實也是因為在市場競爭不敵小米在內低價位手環產品競爭，最終決定取消發展此項產品，同時也讓對應服務終止運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》