快訊

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報導指稱 蘋果將在今年WWDC 2020公布基於Arm架構的Mac產品

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞報導指稱，蘋果將會在今年透過線上呈現的WWDC 2020活動上，正式揭曉採用Arm架構處理器的Mac產品計畫，藉此讓Mac開發者能提前為此做好準備。

先前有不少分析看法認為蘋果最快會在今年底，或是明年初推出換成Arm架構處理器的MacBook，預計開始從目前採用x86架構設計的Intel處理器，逐漸全面移轉至Arm架構處理器，讓Mac系列機種能有更低耗電量、更長待機續航時間，同時也能維持相同或更高的運算效能。

依照彭博新聞報導說法，蘋果選擇在今年WWDC 2020活動上公布此項消息，預期是為了讓Mac開發者能有更早準備，而去年開始推行Project Catalyst的設計方案，則預期讓更多原本在iOS平台運作app也能順利移植到Mac裝置上使用，甚至可以對應滑鼠、鍵盤操作，藉此取代原本僅以觸控操作模式。

除了蘋果，目前微軟也已經與Qualcomm、Arm合作讓Windows 10能以原生形式於Arm架構硬體上運作，顯然目前已Arm架構為設計的硬體，效能表現上已經可以對應傳統筆電上的多數運算需求。

從目前三星、微軟、HP、華碩等廠商推行基於Arm架構處理器設計的常時連網筆電，都能順利對應多數筆電操作使用需求，甚至可以對應多工操作與進一步需要處理複雜影像內容的遊戲運作，顯示將筆電處理器更換為Arm架構設計並不會有太大問題。

不過，蘋果預期不會在短時間內全面捨棄與Intel既有合作，而是會採取併行使用模式，但若日後Arm架構處理器所能對應效能，以及在指令集功能持續精進，或許蘋果將會考慮在更多Mac產品導入Arm架構處理器設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook Arm Intel

延伸閱讀

雙鴻 傳奪蘋果NB大單

彭博：蘋果Mac將改用自家晶片 最快WWDC公布

舊金山重啟經濟 11家蘋果門市重新開張

Antutu安兔兔公布2020年5月 全球Android 旗艦、中階智慧手機跑分排名Top 10

相關新聞

報導指稱 蘋果將在今年WWDC 2020公布基於Arm架構的Mac產品

彭博新聞報導指稱，蘋果將會在今年透過線上呈現的WWDC 2020活動上，正式揭曉採用Arm架構處理器的Mac產品計畫，藉此讓Mac開發者能提前為此做好準備。

新專利顯示：微軟仍計畫打造智慧手環產品

過去推出的智慧手環Microsoft Band確定停產，同時對應服務也停止運作之後，微軟似乎仍計畫推出類似產品。

三星新款智慧手錶型號 於南韓官網技術支援頁面曝光

三星南韓官網技術支援頁面提前曝光型號包含SM-R840與SM-850的產品，不過並未透露實際產品名稱，但依照先前市場傳聞應該就是即將推出的新款智慧手錶。

前後風扇設計、電路板更小 NVIDIA GeForce RTX3080提前曝光了

NVIDIA確認今年將以Ampere顯示架構同時對應超高運算，以及專業繪圖與遊戲顯示需求之後，目前在網路上出現多張疑似GeForce RTX 3080顯示卡外觀，其中一改過去GeForce RTX 20系列「瓦斯爐」造型設計，取代的是採用前後各一組散熱風扇，並且搭配蒸汽龐克風格設計。

Sony新款BRAVIA系列電視登台 率先更新4K HDR系列機種

今年在CES 2020更新旗下新款BRAVIA系列電視產品後，Sony今日 (6/8)宣布引進旗下新款BRAVIA 4K HDR系列電視，其中包含旗艦款式X9500H系列，以及進階款X8500H及X8000H系列，尺寸則涵蓋目前主流43吋設計，以及最大尺寸達85吋款式。

動手玩／羅技如何藉由特殊滑鼠設計 改善工作時的手腕痠痛問題？

今年在2月宣布以旗下電競品牌Logitech G與Herman Miller攜手合作，預計打造全球最先進的電競椅之餘，羅技日前在台灣更宣布與Herman Miller品牌總代理商雅浩家具聯手打造更符合人體工學的辦公環境，藉由羅技旗下符合人體工學滑鼠配件，搭配同樣以人體工學設計的Herman Miller座椅，以及升降桌、螢幕架等，讓使用者能有更健康的辦公環境。

蘋果將推出Apple Card 每月分期付款買iPad、Mac等商品

蘋果公司正準備讓消費者透過信用卡Apple Card以每月無息分期付款的方式，購買iPad、Mac和AirPods等旗下...

MacBook電腦何時該換電池？用電池健康度管理就知道

美國 Apple 公司今天發布了 macOS Catalina 10.15.5 正式版更新！加入了用戶期待已久的電池健康度管理功能，此設計可增進 Mac 筆記型電腦的電池使用壽命。

真無線耳機推夏季搶眼新色 馬卡龍綠、冰川藍太美必收

還在用有線耳機、戴著口罩想要聽音樂總是被耳機線弄得很煩躁嗎？趕快換上真無線耳機享受不受限的暢快感受，迎接夏季還有符合季節...

新款Android TV「Sabrina」宣傳圖像亮相 可能併入NEST品牌

先前在認證文件中出現，同時將以代號「Sabrina」及接近Chromecast產品外型設計的Android TV裝置，XDA-Developers網站表示取得此款裝置早期宣傳圖像，整體上採用橢圓形外觀設計，與現有Chromecast採圓形設計明顯不同。

蘋果換充電線 快充、聽音樂一孔搞定

USB Type-C支持快充，音頻，視頻的設計，結合充電、數據和音頻與視頻功能在同一個接口，功能非常強大，對消費者而言，...

獎章搜集狂別錯過！Apple Watch「世界環境日」12小時站立挑戰

總是期待Apple Watch又推出什麼隱藏版挑戰的用戶們，最新的活動挑戰賽又來了！這次6月5日「世界環境日」挑戰難度非...

熱門新聞

彭博：蘋果Mac將改用自家晶片 最快WWDC公布

半夜傳LINE怕吵到人？3步驟搶先體驗「無聲訊息」隱藏功能

Twitter槓川普再爆火花！搜尋「種族主義者」 川普被排第一順位

《還願 DEVOTION》強勢回歸！台灣限定實體版正式開放預購

Google Maps在導航過程 增加更多新型冠狀病毒防疫資訊

PlayStation 5線上發表活動 Sony確認於6月12日凌晨恢復舉辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。