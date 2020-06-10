報導指稱 蘋果將在今年WWDC 2020公布基於Arm架構的Mac產品

彭博新聞報導指稱，蘋果將會在今年透過線上呈現的WWDC 2020活動上，正式揭曉採用Arm架構處理器的Mac產品計畫，藉此讓Mac開發者能提前為此做好準備。

先前有不少分析看法認為蘋果最快會在今年底，或是明年初推出換成Arm架構處理器的MacBook，預計開始從目前採用x86架構設計的Intel處理器，逐漸全面移轉至Arm架構處理器，讓Mac系列機種能有更低耗電量、更長待機續航時間，同時也能維持相同或更高的運算效能。

依照彭博新聞報導說法，蘋果選擇在今年WWDC 2020活動上公布此項消息，預期是為了讓Mac開發者能有更早準備，而去年開始推行Project Catalyst的設計方案，則預期讓更多原本在iOS平台運作app也能順利移植到Mac裝置上使用，甚至可以對應滑鼠、鍵盤操作，藉此取代原本僅以觸控操作模式。

除了蘋果，目前微軟也已經與Qualcomm、Arm合作讓Windows 10能以原生形式於Arm架構硬體上運作，顯然目前已Arm架構為設計的硬體，效能表現上已經可以對應傳統筆電上的多數運算需求。

從目前三星、微軟、HP、華碩等廠商推行基於Arm架構處理器設計的常時連網筆電，都能順利對應多數筆電操作使用需求，甚至可以對應多工操作與進一步需要處理複雜影像內容的遊戲運作，顯示將筆電處理器更換為Arm架構設計並不會有太大問題。

不過，蘋果預期不會在短時間內全面捨棄與Intel既有合作，而是會採取併行使用模式，但若日後Arm架構處理器所能對應效能，以及在指令集功能持續精進，或許蘋果將會考慮在更多Mac產品導入Arm架構處理器設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》