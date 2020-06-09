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Sony新款BRAVIA系列電視登台 率先更新4K HDR系列機種

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在CES 2020更新旗下新款BRAVIA系列電視產品後，Sony今日 (6/8)宣布引進旗下新款BRAVIA 4K HDR系列電視，其中包含旗艦款式X9500H系列，以及進階款X8500H及X8000H系列，尺寸則涵蓋目前主流43吋設計，以及最大尺寸達85吋款式。

相比去年推行機種，今年更新款式再與蘋果合作部分進一步加入支援HomeKit裝置連接功能，並且支援AirPlay 2串流播放功能，但依然未加入Apple TV功能 (目前依然由三星電視獨佔合作)。

而全系列機種均加入名為Ambient Optimization環境調整功能，讓電視所處環境光源叫為明亮時，會自動提高螢幕亮度，在夜間觀看時則會自動將螢幕亮度調低，另外也會配合Acoustic Audio Calibration聲音系統自動針對所處環境調整最佳聲音音場表現。

另外，在旗艦機種X9500H系列將額外搭載Sound-from-Picture-Reality聲音技術，讓聲音可以從螢幕中央位置發出，藉此讓聲音與影像感受能更同步，而不會有些微落差情況。

其他影音技術方面，則包含搭載Sony X1 Ultimate影像處理器、Triluminos Display顯示技術、全陣列LED背光技術，以及Sony XDR Pro高光感精準背光技術，並且標榜不失真的超廣角顯影效果，讓使用者在不同角度觀看都不會有色彩失真問題。

藉由支援Dolby Vision、Dolby Atmos全景聲技術，同時相容IMAX Enchanced顯示格式與DTS音效技術，透過X-Balanced Speaker擴音系統產生清晰音質與渾厚低音表現，並且藉由Bi-Amp系統提高音場表現。

此次推行機種同樣搭載Android TV作業系統，並且支援Google Assistant數位助理聲控操作，另外也與Netflix合作校正模式，同時通過Netflix認證，讓使用者能直接透過遙控器上的快捷鍵啟動服務，並且以更接近原色形式觀看Netflix串流影音內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 Sony 電視 4K畫質

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