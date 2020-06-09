前後風扇設計、電路板更小 NVIDIA GeForce RTX3080提前曝光了

NVIDIA確認今年將以Ampere顯示架構同時對應超高運算，以及專業繪圖與遊戲顯示需求之後，目前在網路上出現多張疑似GeForce RTX 3080顯示卡外觀，其中一改過去GeForce RTX 20系列「瓦斯爐」造型設計，取代的是採用前後各一組散熱風扇，並且搭配蒸汽龐克風格設計。

而從相關標示來看，顯示卡採用PCB電路板長度僅佔整體三分之二左右，其中可能基於採用台積電7nm製程打造的Ampere顯示架構，使得電路板實際佔用面積可縮減。

GPU部分則採用GA102-200核心設計，其中最高採用4352組CUDA、支援10GB顯示記憶體與320位元連接埠設計，另外也能藉由NVLink進行串接。

(圖／擷自Chiphell網站)

目前採用Ampere顯示架構的消費等級顯示卡預計會在8月對外公布，預期NVIDIA也會同步揭曉新款專業繪圖卡產品，同時透過PCIe 4.0連接埠提昇運算顯示效果傳輸率。

(圖／擷自Chiphell網站)

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