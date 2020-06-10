花萬元買可防5G電磁波的「5GBioShield」裝置 拆開卻只是USB隨身碟

電磁波到底對身體有沒有傷害直到現在還沒有定論，但現實生活中不少人擔心電磁波會傷害身體，因此當看到聲稱可以抗電磁波產品時，就會花錢購買。

最近英國新創公司 BioShield 推出一款號稱可以抗 5G 基地台和電磁波的「5GBioShield」USB 裝置，售價高達 283 英鎊、約新台幣 10,655 元，然而 BBC 報導資安公司 Pen Test Partners 拆解這款裝置後卻發現它只是普通的 USB 隨身碟。

圖片及資料來源：arstechnica

根據 BioShield 官方網站指出， 5GBioShield USB 裝置擁有 Proprietary Holographic Nano-Layer Technology 專利全像攝影奈米技術、quantum biological shielding technology 量子生物掩蔽技術，它能利用量子振盪原理平衡和協調筆記型電腦、無線電話、2G/3G/4G/5G 智慧手機、WiFi 無線網路、平板電腦…等設備引起的電磁波干擾頻率。

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此外，BioShield 表示，這款裝置使用方式很簡單，只要插入智慧手機或任何其他電子產品就能使用，有效防範距離從 8 公尺到 40 公尺不等。

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然而 BBC 新聞引述資安公司 Pen Test Partners 的拆解報告結果，這款聲稱可以平衡電磁波的 USB 裝置其實是個 128GB USB 隨身碟，它的外型和中國深圳多家廠商製造的水晶 USB 隨身碟幾乎相同，不過水晶隨身碟一個只要 5 英鎊、約新台幣 190 元左右。

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如果硬要說 5GBioShield USB 裝置與水晶隨身碟的不同之處，就在於這裝置多了一張特別圓形貼紙。Pen Test Partners 工作人員 Ken Munro 表示，自己不是 5G 量子專家，但是這款 USB 裝置上的貼紙很像是文具店就能買到的貼紙，每張價格不到 1 便士、約新台幣 0.37 元，非常廉價。

另外，Pen Test Partners 公司同仁還在 5GBioShield USB 裝置的 PCB 電路板發現一個 LED 燈，這個 LED 燈和其他 USB 隨身碟的警示燈相同，沒有什麼特別的。

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總而言之，BBC 引述 Pen Test Partners 公司的結果認為這款 5GBioShield USB 裝置是一場詐騙，同時也已經被英國 Somerset 薩默塞特郡 Glastonbury 格拉斯頓伯里鎮議會的 5G 諮詢委員會列為不該購買的產品。

而英國消費者保護組織 London Trading Standards 也認為 5GBioShield USB 裝置就是騙局，將會向法院提出關閉 BioShield 官網的禁制令。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》