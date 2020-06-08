動手玩／羅技如何藉由特殊滑鼠設計 改善工作時的手腕痠痛問題？
今年在2月宣布以旗下電競品牌Logitech G與Herman Miller攜手合作，預計打造全球最先進的電競椅之餘，羅技日前在台灣更宣布與Herman Miller品牌總代理商雅浩家具聯手打造更符合人體工學的辦公環境，藉由羅技旗下符合人體工學滑鼠配件，搭配同樣以人體工學設計的Herman Miller座椅，以及升降桌、螢幕架等，讓使用者能有更健康的辦公環境。
不少人在辦公室環境長時間使用電腦與滑鼠情況下，難免會因為久坐而有些微駝背情況，加上持續讓手腕維持滑鼠操作姿勢，導致容易感覺身體痠痛，同時可能也會伴隨手腕隧道症所產生不適感。
而針對經常在辦公室長時間使用滑鼠工作的情況，羅技過去便推出數款軌跡球滑鼠，標榜可減少傳統滑鼠必須頻繁移動操作，藉此避免使用者手腕受傷。而後續更推出可改變使用角度的軌跡球滑鼠MX Ergo，同時也推出採更自然持握使用方式的垂直滑鼠MX Vertical，希望藉此減少使用者操作滑鼠時的手腕負擔。
其中，MX Ergo藉由底部特別設計的磁吸底座，讓使用者能在0或20度使用角度快速切換，藉此讓手腕能在不同使用角度獲得紓緩。同時主要移動操作是透過拇指滾動軌跡球，並且可配合角度改變對應更自然的操作感受，而不會讓手腕經常需要移動滑鼠而感覺痠痛。
MX Ergo可透過藍牙與桌機、筆電、平板等裝置連接，並且能透過羅技Flow技術在不同連接裝置間切換使用，除了基本左右按鍵與滾輪，更可配合食指可操作兩組快速鍵，藉由自定義功能對應不同快速指令操作。內建電池單次滿電則可支撐長達4個月使用時間，充電連接埠則採用micro USB介面。
至於採用特殊57度角傾斜設計，讓使用者以最自然手勢，也就是手腕不轉動情況下直接可握住滑鼠移動的MX Vertical，則是為了符合傳統滑鼠移動操作使用模式，讓不習慣操作軌跡球的使用者在既有滑鼠操作模式下，可避免長時間使用而造成手腕酸痛。
在MX Vertical的設計裡，除了採用特殊57度角持握使用模式，實際上的操作體驗與一般滑鼠並沒有不同，可自定義的兩組快速鍵則是移至拇指可操作端，內建電池單次滿電同樣可對應4個月使用時間，但充電連接埠則調整為USB Type-C介面。
另外，包含MX Ergo與MX Vertical的手掌接觸面部分均採用仿皮革材質，在使用過程即便產生手汗也不致於影響操作，而左右按鍵表面則採用霧面塑膠材質。
除了滑鼠之外
在辦公室長時間工作，除了滑鼠會造成使用者手腕痠疼之外，其實工作環境所使用桌椅也會造成身體容易疲憊。
因此，羅技與Herman Miller品牌合作，不僅預期針對電競需求量身打造更合適的人體工學椅，更在台灣與雅浩家具聯手打造更符合人體工學的辦公環境，例如此次標榜能讓使用者長時間舒適坐著的Herman Miller Mirra 2工作椅，搭配MADESK升降桌與Lima螢幕架，讓使用者能依照需求調整辦公模式，例如在久坐之後，透過站立辦公方式放鬆身體，或是適時調整螢幕高度，避免肩頸過度用力導致僵硬。
但即便可藉由滑鼠、工作椅、升降桌或螢幕架輔助改善長時間辦公的身體疲倦、痠疼問題，其實使用者更應該留意工作時間的分配，並且適當地離開電腦，讓自己能獲得紓緩，這樣才不會讓身體產生長期勞累影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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