MacBook電腦何時該換電池？用電池健康度管理就知道
美國 Apple 公司今天發布了 macOS Catalina 10.15.5 正式版更新！加入了用戶期待已久的電池健康度管理功能，此設計可增進 Mac 筆記型電腦的電池使用壽命。
macOS Catalina 10.15.5 的「電池健康管理」有助於最大限度延長 Mac 筆記本電腦的電池使用壽命，“節能”偏好設定面板現會顯示電池狀態並在電池需要維修時提供建議。
macOS Catalina 10.15.5 增加了控制 FaceTime 群聊期間自動突顯的選項，可在參與者說話時保持視訊拼貼大小不變。還增加了用於微調 Pro Display XDR 內建校準的控制，透過調整白點和亮度來精確匹配您自己的顯示器校準目標。
如何控制 Mac 電池健康度管理功能
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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