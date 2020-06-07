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MacBook電腦何時該換電池？用電池健康度管理就知道

聯合新聞網 / 愛瘋日報
MacBook Air配備全新巧控鍵盤，採用與16吋MacBook Pro相同的新版剪刀式結構，提供更舒適穩定的按鍵體驗。圖／蘋果提供
MacBook Air配備全新巧控鍵盤，採用與16吋MacBook Pro相同的新版剪刀式結構，提供更舒適穩定的按鍵體驗。圖／蘋果提供

美國 Apple 公司今天發布了 macOS Catalina 10.15.5 正式版更新！加入了用戶期待已久的電池健康度管理功能，此設計可增進 Mac 筆記型電腦的電池使用壽命。

macOS Catalina 10.15.5 的「電池健康管理」有助於最大限度延長 Mac 筆記本電腦的電池使用壽命，“節能”偏好設定面板現會顯示電池狀態並在電池需要維修時提供建議。

macOS Catalina 10.15.5 增加了控制 FaceTime 群聊期間自動突顯的選項，可在參與者說話時保持視訊拼貼大小不變。還增加了用於微調 Pro Display XDR 內建校準的控制，透過調整白點和亮度來精確匹配您自己的顯示器校準目標。

如何控制 Mac 電池健康度管理功能

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

健康管理 MacBook 電池 macOS Catalina 筆電 蘋果

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