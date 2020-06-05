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新款Android TV「Sabrina」宣傳圖像亮相 可能併入NEST品牌

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自XDA-Developers網站)
(圖／擷自XDA-Developers網站)

先前在認證文件中出現，同時將以代號「Sabrina」及接近Chromecast產品外型設計的Android TV裝置，XDA-Developers網站表示取得此款裝置早期宣傳圖像，整體上採用橢圓形外觀設計，與現有Chromecast採圓形設計明顯不同。

(圖／擷自XDA-Developers網站)
(圖／擷自XDA-Developers網站)

不過，整體連接方式顯然會與現有Chromecast相同，同將藉由內建連接線安裝於電視的HDMI連接埠，另外也能透過搭配採橢圓造型設計的遙控器進行操作，其中更在遙控器搭載Google Assistant數位助理快速呼叫鍵，以及可設置常用app的快速啟用鍵。

而在功能部分，顯然Google準備讓這款裝置可以更符合電視使用需求，並且以內容觀看為導向，而非像過往強調可安裝多種app擴充功能，因此除了操作介面明顯坐了調整，預期也會搭配更多內容合作，預期與本身YouTube Premium、YouTube Music，或是Google Play Store上的電影、電視內容會有更深層的整合，另外也會與旗下串流遊戲服務Stadia整合。

(圖／擷自XDA-Developers網站)
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除此之外，此款產品將會併入NEST品牌底下，但是否會像先前傳聞將名稱調整為Google TV，可能就要看此款產品正式公布細節而定，而建議售價有可能落在80美元區間，藉時預期也會在台灣市場銷售，因此售價有可能介於新台幣2400元左右。

(圖／擷自XDA-Developers網站)
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(圖／擷自XDA-Developers網站)
(圖／擷自XDA-Developers網站)

(圖／擷自XDA-Developers網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 品牌 Android 電視 Chromecast

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