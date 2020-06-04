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Lightning掰掰？中國供應鏈：第四代iPad Air將換上USB-C連接埠

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，蘋果有可能在今年推出的第四代iPad Air採用USB-C連接埠，藉此取代原本採用的Lightning連接埠設計。

目前蘋果僅在新款iPad Pro採用USB-C連接埠規格，現有iPad、iPad Air與iPad mini都還是維持使用Lightning連接埠。不過，日本MACお宝鑑定団網站表示，中國供應鏈有消息傳出今年預計推出的第四代iPad Air，將會換上USB-C連接埠，而預計將螢幕尺寸增加至8.5吋設計的iPad mini則仍維持使用Lightning連接埠。

另外，從先前推出的第三代iPad Air是基於10.5吋iPad Pro螢幕規格打造，因此預期第四代iPad Air會建立在iPad Pro的11吋螢幕規格基礎上，但機身依然會維持iPad Air既有設計。

而若蘋果在第四代iPad Air開始採用USB-C連接埠，意味蘋果將逐漸把原本採用Lightning連接埠的裝置更換為USB-C連接埠設計，藉此對應目前市場開始普及使用的連接規格，同時也能符合歐盟對於統一連接埠規格的要求。

不過，未來是否會讓新款iPhone 12同樣換上USB-C連接埠，目前仍無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 歐盟 iPad Air Lightning USB iPad Pro

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