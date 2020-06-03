MacBook Air 2020開箱評測！剪刀式鍵盤回歸值得買嗎？哪些規格升級了？

這個降價和規格升級，Hanne 覺得可以啊～

蘋果在前陣子推出了MacBook Air 2020，雖然和 MacBook Air 2018、2019 外觀看起來差不多，但其實在很多地方都有升級囉！而且大家心心念念的剪刀式鍵盤也回歸啦！就讓我們來實際開箱評測，兩代 MacBook Air 到底差別哪裡吧

外觀開箱

首先來看兩代 MacBook Air 的外觀，基本上看起來都差不多，因為是用一樣的外殼模組，兩代機身材質都是採用 100% 再生鋁金屬，外型維持楔型設計，厚度的部分新款比舊款還要厚一點點，厚度的差別主要是因為鍵盤從蝶式改成剪刀式鍵盤，但是不注意看其實不太會發現兩款厚度有差

重量的部分官網上提供的數據是新版：1.29 公斤，舊版：1.25 公斤，重量會有差主要是因為鍵盤的更換還有新版的散熱器也比舊版更大的緣故

兩代都是搭載 13.3 吋的 Retina 顯示器，都具備 2 個 Thunderbolt 3 連接埠，但是新款的MacBook Air 最高可支援 6K 外接螢幕，是第一款可以支援這個規格的 MacBook Air

剪刀式鍵盤回來啦

然後是這次最有感的升級！新款的鍵盤改成了剪刀式鍵盤，鍵程有 1mm，回饋感很夠，採用全新設計的剪刀式結構，也比以往的剪刀式鍵盤打起來更穩定和安靜

在方向鍵的部分，從原本的矩形排列改成倒 T 字型排列，這樣平常在打字的時候眼睛緊盯螢幕，只用手摸就可以更快速的辨別出方向鍵的位置

再來是這次的指紋辨識鍵也從原本的玻璃面換成霧面的，除了不容易沾染指紋之外，和其他按鍵看起來也比較一致，我喜歡霧面的設計～

更高的規格

喇叭

看完了外觀，來説說這次還有哪些地方有升級，新版的喇叭有支援杜比全景音效，聲音聽起來比較寬廣，也更立體一點點

麥克風

在麥克風的部分，Hanne 覺得升級的感受滿明顯的，為了要讓創作者在錄音的時候不需要外接錄音設備，直接用電腦就可以精準地收到人聲，所以新版的 MacBook Air 和 MacBook Pro 都有在麥克風上做了優化，實際使用內建軟體「語音備忘錄」錄製聲音，新版 MacBook Air 錄製出來的聲音環境音和底噪明顯減少，人聲的部分聽起來也比較不會悶悶的，比起舊版的 MacBook Air，新版的 MacBook Air 真的快要可以媲美錄音室等級囉！關於麥克風錄音和喇叭的差異可以去看評測影片喔！

儲存空間

這次 MacBook Air 的最低儲存空間，也從上一代最低 128GB 升級成 256GB，是上一代的兩倍，儲存空間的升級就是平常在使用的時候都沒什麼立即的感覺，但當檔案太多需要開始刪檔案的時候，就會覺得很討厭，所以這次標配直接就有兩倍的儲存容量，對我來說就滿實用的

處理器

這一代 MacBook Air 都是搭載第十代 Intel 處理器，而且首次可以選配四核心的 CPU，這裡也稍微幫大家科普一下核心數數量的意義，處理器的核心數越多，越可以在同時運轉更多的程式和計算更多的資料，所以電腦就可以跑得比較順比較快

像我自己平常的使用習慣是編輯文章的時候會同時開啟 YouTube 播放音樂，還有修圖軟體，之前使用舊版 MacBook Air（2018 年，搭載 Intel 第八代 Core i5 雙核處理器）會因為同時開啟太多網頁，出現散熱的風扇聲，機身底部摸起來也會有一點溫溫熱熱的，但是這陣子實際使用新版 MacBook Air （搭載四核心 Intel Core i5 處理器），雖然是一樣的使用方式，但是並沒有遇到這些狀況

值不值得買？

MacBook Air 的定位一直都是效能中階，而且輕薄好攜帶，所以如果你是常常需要帶著筆電出門做一些文書處理、上網查資料、看看影片之類的，比較不會使用那種需要高負載的軟體，就很適合這台 MacBook Air，而且蘋果這次的升級很有誠意，價格也比前一代還要便宜，標配的價格從原本 39900 元降到 31900 元，而且儲存容量還是前一代的兩倍，另外效能更好之外，還把一直滿有爭議的蝶式鍵盤換成剪刀式鍵盤啦！所以整體來說 Hanne 覺得這一代在很多地方都有明顯升級還降價，真的是很可以買啊！

(圖片來源：蘋果官網)

MacBook Air 2017以前版本使用者

還在使用 2017 年以前的 MacBook Air 的使用者，Hanne 覺得現在真的是可以考慮換機的時候，蘋果難得有這麼香的價格，而且在效能、儲存空間、記憶體等等相比之前都有很明顯的升級，所以如果你用的 MacBook Air 是 2017 年以前的，而且最近有點不太聽話，直接升級成 2020 版的 MacBook Air 完全可以考慮喔

MacBook Air 2018 2019

那如果是 2018、2019 年 MacBook Air 的使用者，如果覺得 MacBook Air 2018、2019 不太夠用的話，可能你在使用的時候常常覺得他跑不太動，或是常聽到它風扇聲轉得很大聲，其實也可以考慮升級喔！因為這次 2020 年的 MacBook Air 在效能上有滿大的提升，而且鍵盤也改成剪刀式鍵盤，如果是剪刀式鍵盤派的，在打字的時候也會覺得回饋感比較好，另外在麥克風、喇叭等等也都有升級，不過我自己平常上班就是使用 2018 年的 MacBook Air，用來打文章、看影片、聽音樂，雖然有的時候會聽到它風扇散熱的聲音，但覺得還算夠用，所以如果你的使用習慣也跟我差不多，不太會使用到高效能軟體，似乎就沒有那麼迫切需要升級的·必要喔！所以主要還是看自己的使用習慣啦

規格可以這樣選

蘋果很方便的就是規格可以根據自己的需求客製化，所以這次也來跟大家分享一下規格可以怎麼選配最划算喔！新版的 MacBook Air 標配儲存空間是 256GB，處理器是雙核心第十代 Intel Core i3 處理器，價格是 31900 元，可以升級的部分有「處理器」、「記憶體」跟「儲存裝置」

因為新一代的最低儲存裝置已經比前一代還要多一倍了，所以如果不是照片、文件、影片存一大堆或是有購買 iCloud 空間的話，其實儲存裝置可以不需要升級沒有關係，但是如果你的使用習慣是會常常開很多網頁、軟體、甚至大量簡報同時運作的話標配的處理器和記憶體可能對你來說就比較不夠，建議在處理器上可以 +4000 元從雙核心直接升級成四核心第十代 Intel Core i5，記憶體的部分，也可以 +6000 元升級成 16GB 的記憶體，這樣子的話RAM 比原本標配 8GB 多一倍，和高配版一樣都是 41900 元，但是用標配版升級成 16GB RAM 的會比高配版 8GB RAM 更實用、速度更快，可以同時打開運作的軟體就比較多囉

（圖片來源：蘋果官網）

至於新版的 MacBook Air 和即將推出的 13 吋 MacBook Pro 要怎麼選擇呢？MacBook Air 比較適合用來文書處理、看劇聽音樂或是剪輯一些輕量的影，MacBook Pro 則是螢幕顯色表現和處理器、散熱系統都比較好一點，像是剪輯師、攝影師、音樂製作人、YouTuber 之類的創作者，平常可能會使用到一些剪輯軟體、修圖軟體或是AE渲染特效等等，就會需要比較強的處理器、比較好的散熱系統才能更順的跑這些程式

（圖片來源：蘋果官網）

另外 MacBook Pro 有搭載 Touch Bar，對於 Touch Bar 網友的評價也很兩極，有些人可能覺得它的用處不太大，平常沒有在使用的話還會不小心誤觸到很麻煩，但其實對於一些創作者來說，有 Touch Bar 就可以設定很多快捷功能，在創作上也會更有效率

（圖片來源：蘋果官網）

所以如果平常用電腦只是做一般的文書、看電影聽音樂和剪輯輕量的影片，不太需要太高效能和 Touch Bar 的使用者，其實選擇 MacBook Air 就很夠用囉

好啦那以上就是 MacBook Air 2020 的開箱，提供給大家參考囉！Hanne 也有拍了評測影片大家快點去看～～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》