iPad Pro 2020開箱！搭巧控鍵盤真的比筆電更厲害？該買今年的iPad Pro嗎？

很多人會說,iPad Pro 是「買前生產力,買後愛奇藝」,可是 2018 年、2020 年這兩代的平板,搭配上巧控鍵盤跟 iPadOS 13,看起來就跟電腦沒兩樣啊?

蘋果在三月突然發表了 2020 新一代 iPad Pro,跟 2018 年的版本最大的差別就在鏡頭了,今年升級成雙主鏡頭、加入 LiDAR 光學雷達,讓測距能變得更精準一些,那今年的 iPad Pro(2020)值得入手嗎?還有很多人會討論:買了今年的 iPad Pro 是否就不用買筆電了呢?

雖然 Apple 官網廣告詞說「你的下一台電腦,不是電腦」,但與其斬釘截鐵地說 iPad Pro 就是一台電腦,倒不如說它讓平板跟筆電之間的界線更加模糊,平板的形象也更貼近了筆電。或許從規格效能面來看,今年的 iPad Pro(2020)跟市面上部分筆電相比更強大,但使用體驗跟情境上,我覺得平板要將筆電取而代之,還有一段路要走,而且這段路不短

1.iPad Pro(2020)箱子裡有什麼? 2.iPad Pro(2020)規格如何 3.iPad Pro 要選 11 吋還是 12.9 吋? 4.買 2020 版 iPad Pro 還是買 2018 年版 iPad Pro? 5.iPad Pro 可以取代筆電嗎?

iPad Pro (2020)箱子裡有什麼?

總之先來開箱吧!在 iPad Pro(2020)的箱子裡面,會有 18W 豆腐頭、Type C to Type C 傳輸充電線、退卡針、兩張貼紙、保固說明書等,iPad Pro(2020)上下多了兩條天線,不過聰穎接點、Logo 大小依然不變

iPad Pro(2020)規格如何

和 2018 年版本相比,2020 版在外觀上最大的不同,在於鏡頭,2020 版它加入 1000 萬畫素超廣角 + 1200 萬畫素廣角雙主鏡頭,還有 LiDAR 光學雷達,在測距跟 AR 的表現上,都比前代更好,此外在光線昏暗的環境下,2020 版 iPad Pro 依然能進行測距,但沒有 LiDAR 的 2018 年版,在光線比較不友善的環境下,表現就比較不穩定了

這次的螢幕也是採用 Liquid Retina 顯示器,有 ProMotion 自動適應更新技術、P3 廣色域、六百尼特亮度,也是四邊窄邊框設計,1.8% 反射率,在外使用比較不會反光,另外它也有 120 Hz 螢幕更新率,不只玩遊戲(可以搭配 PS4 遊戲手把唷)搭配 Apple Pencil 電繪或寫字的體驗也很棒,幾乎跟電繪板的感覺差不多,是目前常見的推薦組合!而影音體驗也很好,上下共四個喇叭蠻有環繞感的

iPad Pro(2020)可以拍 4K 影片、有五個錄音室等級收音麥克風,但會用動輒 11、12 吋大螢幕作為拍照拍片主力的,應該是相當相當少數人,不過這邊也有準備幾張樣張給大家參考,廣度我覺得跟 iPhone 11 系列的廣角差不多,白天照片拍出來的水準也跟 iPhone 11 系列相去不遠

在電量上,iPad Pro(2020)11 吋版本內建的是 28.65 瓦時的電池,官方稱它約可有九到十個小時續航力,我的影片企劃就是用它寫滴!從下午兩點(100%)開始搭配巧控鍵盤跟 Apple Pencil 開 Chrome App找參考資料、用 Google 試算表寫企劃,一路用到下午五點是掉到 76%,玩了 40 分鐘的 Lightroom、Premiere Rush、PhotoShop 等等 Adobe 軟體之後,電量來到 67%,期間還有看 LINE 跟 Facebook 維繫一下社交生活 XD,大概估算應該也能用上七八個小時左右

iPad Pro 要選 11 吋還是 12.9 吋?

詩伊手上的 iPad Pro 是 11 吋的版本,它本身重量是 470 公克,比較輕,我覺得大小也比 12.9 吋更剛好,但以女生來說,拿著裸機的時候,要躺在床上追劇就不太好拿了,更遑論 12.9 吋這大小了,此外,如果要加上巧控鍵盤,那 11 吋 iPad Pro + 巧控鍵盤這一套下來就要將近一公斤了!放在包包裡其實頗有感。我有時候會覺得 iPad Pro 11 吋裸機,它太輕薄而沒有安全感,很怕失手摔到它,每次帶出門都一定要再加上保護套,12.9 吋裸機就要 640 公克了,以腕力普通的人來說,還是能輕則輕吧!

買 2020 版 iPad Pro 還是買 2018 年版 iPad Pro?

以 Apple 在官網上的標價來看,2020 iPad Pro 的容量售價,其實是難得的加量不加價,以 11 吋 WiFi 版為例,2018 年版的 64GB 就要 $26900 元起,而 2020 年版最小的儲存空間方案是 128 GB、$25900 元起,如果單就官網售價來看,我會毫不猶豫地選擇 2020 版。但要是大家在外面有可信賴的管道能入手 2018 年版新機,那我覺得 2018 跟 2020 版在使用體驗上其實沒有差很多,鏡頭部分應該是使用者最容易有感的,Apple 可能覺得 AR 是未來重要的趨勢,所以非常重視,但……現在一般生活中用到 AR 的佔比還沒有到很多,如果你沒有很常用 AR 功能,衡量自己 iPad Pro 的用途可能是做一些輕量級的修圖創作、2D 繪圖等等,我覺得可以以預算作為主要下手考量啦

而 2020 年的 iPad Pro 它採用的是 A12Z 晶片,八核心 CPU + 八核心 GPU 配置,因為在 GPU 部分有解除封印,相較 2018 年版採用的 A12X 晶片,就跑分來說 A12Z 晶片的表現當然也就比較漂亮一些了,但此外,也有外媒將 A12Z 跟搭載 Intel Core i5 的 MacBook Air 做比較,發現 A12Z 晶片略勝一籌,表示 A12Z 晶片並不因為它是平板用的處理器所以略為遜色,反而能跟筆電用處理器一較高下,這也會跟我們接下來要討論的問題有關囉!(談規格與跑分雖然看起來很乾澀無趣,但也是想讓大家有一些客觀事實可以做為評判依據~)

iPad Pro 可以取代筆電嗎?

首先,因為 2019 年 iPadOS 13 的橫空出世,讓 iPad 系列(註:截至2020/5/29 為止,iPadOS 13 僅支援 2018 與2020 年 iPad Pro)終於擁有屬於自己的作業系統,不用跟 iPhone 共用 iOS,除了讓它跟 iPhone 之間有了螢幕大小之外的功能性差異,也讓 iPad Pro 能用的功能與情境更加多樣化、也更像是筆電了,再加上它採用的 A12Z 晶片足夠強,文書處理跟筆記簡報是理所當然必備的能力,但它更強調了繪圖處理、4K 影片剪輯、3D 設計跟 AR 擴增實境的表現,iPadOS 它讓 iPad Pro 可以外接硬碟、外接滑鼠等等,部分能力跟外觀上就跟筆電沒什麼兩樣

然而!iPadOS 還沒有擺脫 iOS 的手機操作系統影響,舉例來說,像我在 Google Maps 中要打開 Booking 的網頁,它會像手機一樣跳出一個小框格,我得自己再開 Booking 網頁或跳轉到它的 App,這有一部分也是因為 iPadOS 仍然是一個新的系統,比如 Instagram、Google Maps 這類常用 App 還沒優化它的使用模式,以部分軟體來說,它現在有點尷尬的卡在手機跟電腦介面之間,如果大家想要用 iPad Pro 取代筆電,就可能要克服這些小小的微妙感囉!

假設你是筆電、平板兩個都沒有的人要二選一,我會覺得先購入筆電能夠完成的使用情境跟體驗都比較齊全,但如果是已經有筆電的人,想要有一個更輕便、但效能不輸自己主力筆電的輔助工具,我就會覺得入手 iPad Pro 是沒有問題滴~(個人心得:我自己工作主要是文書處理,需要常常打字,就會覺得巧控鍵盤對我來說太小了,打起來不夠痛快、加上因為巧控鍵盤要保持結構上的平衡,所以可以調整的角度有限,在打上排的鍵盤時,我會很容易碰到螢幕,我自己會覺得無法長期使用,因此不會選擇用平板替代筆電的方案……)

小結

我認為 iPad Pro 它是一款生產力工具,然後要跟巧控鍵盤整組配起來,使用體驗會比較好,它蠻適合業務外出隨身工作用,或是專業畫家、設計師、攝影師等職人的第二台隨身工具,也很適合讓研究生們拿來做研究、讀文獻,有看到讀生醫類的研究生用 iPad Pro 讀書,可以隨意放大縮小細胞構造或人體組織圖,對他念書非常有幫助,至於像詩伊這樣只是想用大螢幕修圖的「做興趣的輕量級創作者」,還是要掂量一下自己的預算夠不夠支撐你的興趣了

話說回來,如果不事生產,老實說……買這個除了炫富之外沒什麼意義,就會是很多人說的「買前生產力、買後愛奇藝」了,因為想追劇的話可以買入門一點的版本、或者是用 Chromecast 用電視來看

假設純粹就規格、效能來跟市面上眾多筆電相比,像 iPad Pro 這樣一切都到位的頂級平板我覺得贏面很大,但問題我們用一個產品不可能只看到它的規格效能跑分,在我們心中更重要的是使用體驗與情境夠不夠優異、全面,而現在 iPad Pro 的 iPadOS 作業系統,還是有很多手機作業系統的影子,部分生產力 App,我覺得還是要用筆電來操作會更順手,口袋裡的這兩三萬要不要花下去?大家就要好好想一下買它來到底是出於甚麼樣的需求呢?

