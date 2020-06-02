三星傳於新款Galaxy Watch 2加回實體錶圈轉環介面

去年8月宣布推出的Galaxy Watch Active 2取消實體錶圈轉環後，三星有可能會在新款Galaxy Watch 2恢復此項設計，讓使用者能透過直覺方式操作手錶功能。

相比Galaxy Watch Active 2採用觸控操作的數位化錶圈轉環，三星過去在Galaxy Watch採用的實體錶圈轉環，還是有較為實際的操作感受，因此在接下來預計與Galaxy Note 20系列機種一同更新的Galaxy Watch 2，預期會恢復採用實體錶圈轉環設計。

而依照SamMobile網站取得消息，指出三星預計會推出不同尺寸設計的Galaxy Watch 2，預期會包含兩種尺寸規格，並且採用不鏽鋼錶殼設計，更支援美國軍規標準MIL-STD-810G，同時也會加入支援GPS、Wi-Fi、藍牙，以及4G LTE連網功能。

除了採用不鏽鋼材質設計，相關消息更認為三星將在此次推出的Galaxy Watch 2增加鈦合金錶帶款式，同時定位依然會設定在高階智慧錶款，與Galaxy Watch Active 2設定在運動錶款定位做區隔。

另一方面，在南韓食品藥物安全部核准三星旗下Health Monitor軟體服務可用於醫療，三星預期將在今年第三季讓Galaxy Watch Active 2可量測個人血壓數值，意味即將推出的Galaxy 2也會搭載相同功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》