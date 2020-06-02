Canon更新入門機種EOS 850D 將更多高階機種下放

2017年宣布推出將高階機種對焦系統下放的EOS 800D之後，Canon宣布推出後繼更新機種EOS 850D，同樣將高階機種拍攝功能下放，藉此強化入門級數位單眼拍攝體驗。

EOS 850D將內建影像處理器更新為DIGIC 8，APS-C CMOS感光元件對應2410萬畫素，並且將錄影格式升級至4K，同時也加入縮時攝影與HDR影片拍攝，機身背面更加入速控轉盤及AF-ON按鈕，另外也加入EOS iTR AF臉部優先自動對焦，在拍攝人像時可自動偵測眼部進行對焦。

使用光學觀景窗拍攝時，EOS 850D可藉由45組十字自動對焦點進行對焦，藉此對應快速移動、體積小的被攝物體快速對焦需求，同時在f/8光圈設定時，更讓可用自動對焦點增加至27組。

配合本身採用雙像素CMOS AF技術，在即時顯示拍攝模式下，自動對焦區域可達影像顯示區垂直方向100%與水平方向88%的覆蓋範圍，而在Live View模式下手動選擇對焦點時，則可對應最多可達3975組自動對焦點。至於在自動選擇對焦位置模式下，則可依照被攝體位置從最多143組對焦框中自動選擇。

至於標準感光度範圍為ISO 100-25600，最高可擴展至ISO 51200，藉此增加入門機種在光線不足的夜景，或是昏暗室內拍攝能力，同時也能藉由拉高感光度範圍減少拍攝結果抖動情況。

最高連拍速度表現部分，在透過光學觀景窗情況下可達每秒7張，而透過即時取景與AF固定情況下，則可讓連拍速度提高至每秒7.5張，另外針對靜態拍攝也能自動調整亮度表現，讓拍攝影像能有更明顯層次表現。

另外，此次增加的速控轉盤及AF-ON按鈕更讓相機功能設定操作更方便，而AF-ON按鈕也能讓使用者快速操作快門釋放與被攝主體追蹤功能，進而提高入門機種拍攝使用便利性。

其他部分則包含在12種拍攝場景模式增加「平滑肌膚」效果，以及增加支援C-RAW (Compact RAW)檔案格式，並且也能藉由Wi-Fi與低功耗藍牙連接模式與智慧型手機app連動，透過觀景窗進行拍攝時的最高電力支撐拍攝張數可達1240張。

目前EOS 850D單機身建議售價為新台幣26900元，同時搭配EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭組合售價則是新台幣30900元，暫時尚未確認實際上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》