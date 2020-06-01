亞馬遜終止銷售可建議穿搭智慧攝影機Echo Look 相關服務也一併結束

2017年底以邀請制提供使用，並且在2018年全面對外開放銷售的亞馬遜可建議穿搭智慧攝影機Echo Look，將從今年7月24日起終止銷售，同時相關服務也會一併結束營運。

Echo Look本身除搭載亞馬遜數位助理服務Alexa，同時配合內建LED補光燈、景深識別功能的相機藉由電腦視覺判斷拍攝影像，藉此識別站在鏡頭前的使用者穿著風格，並且透過巨量數據分析判斷穿搭是否有違和之處，可適時提供建議，甚至使用者也能透過聲控方式操作相機自拍或錄製短片，或是透過專屬App操作Echo Look細項功能。

依照亞馬遜回覆說明，當初打造Echo Look的用意，是希望能訓練Alexa數位助理服務的時尚識別能力，並且提供不同人工智慧技術應用模式。而目前在持續讓Alexa學習之下，目前已經能讓Alexa有足夠能力提供服裝穿搭等時尚相關建議，並且在亞馬遜購物服務與整合Alexa數位助理服務裝置加入Style by Alexa功能，讓使用者能直接透過Alexa獲取時尚相關諮詢，因此現階段計畫終止Echo Look硬體與相關服務發展。

在確定於7月24日終止硬體銷售與服務營運之後，使用者將無法再透過Echo Look存取照片或影片內容，而在此之前均可透過個人Amazon Photos帳號存取過往拍攝內容，並且將存放內容進行備份。

另外，亞馬遜也將提供回收Echo Look裝置服務，並且將承擔相關運費等支出成本。

目前使用者可以在Amazon Shopping app使用Style by Alexa功能，或是透過搭載Alexa數位助理服務的裝置詢問穿搭相關內容，即可由Alexa回覆相關穿搭建議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》