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蘋果其實在早期iPod touch就規劃增加相機功能

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自Giulio Zompetti個人Twitter頁面)
(圖／擷自Giulio Zompetti個人Twitter頁面)

開發者Giulio Zompetti分享個人收藏標榜為第三代iPod touch原型設計，顯示蘋果在很早之前就計畫在iPod touch產品加入相機功能，只是不確定後續為何在實際市售版本取消此項設計。

過去iPod touch被戲稱為不具SIM卡通話與上網功能的iPhone，主要是因為功能規格與操作模式幾乎相同，但其實主要差異還包含iPod touch並未提供背面相機功能，直到第四代機種才開始加入視訊鏡頭與背面相機功能。

在2009年秋季發表會上宣布推出第三代iPod touch時，蘋果並未像當時傳聞在此款產品加入相機功能，而僅在同步更新的iPod nano加入視訊鏡頭，或許是為了進一步讓旗下產品有更大區隔，因此最後決定在第三代iPod touch取消相機功能設計。

不過，隨著行動網路逐漸普及應用，蘋果終於在隔年推出的第四代iPod touch增加前後鏡頭，讓更多人可以透過iPod touch配合網路連線，使用更多連網應用服務，包含當年推出的FaceTime視訊服務，並且讓iPod touch可以變成隨手拍攝使用「相機」。

而在第四代iPod touch推出之前，其實就有不少人在網路分享聲稱為第三代iPod touch早期設計原型機種，甚至也有人在eBay等網路平台銷售此類原型機。而此次由開發者Giulio Zompetti分享圖像，更顯示蘋果在更早時候就已經構思在iPod touch加入視訊通話與拍攝功能，但可能基於一些因素而臨時取消此項硬體設計。

至於讓蘋果臨時取消在第三代iPod touch增加相機功能的原因，是否為了讓旗下產品區隔更為明顯，或是原本FaceTime服務推行時間應該更早，卻因為上線時程趕不上原訂時間，使得蘋果最終決定將實際推行時間延後至隔年，同時也讓原本決定加入相機功能的第三代iPod touch，在硬體規格上臨時作調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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