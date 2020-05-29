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微軟申請智慧喇叭設計專利 確保更好人機互動效果

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然過去以Cortana數位助理協同HP等合作夥伴打造智慧喇叭產品的發展，並未獲得明顯成功，但微軟似乎仍計畫在智慧喇叭市場內參與競爭。

依照patentlyapple網站報導，微軟近期在美國專利與商標局申請專利顯示，將使能以語音識別操作的智慧喇叭有更好人機互動模式，其中包含藉由圓形環繞排列的麥克風陣列，達成距離更遠、收音效果更好的聲控指令識別效果。

同時，針對智慧喇叭放置環境並非具有良好收音條件的情況，微軟也計畫透過聲學技術讓人聲指令仍可被智慧喇叭正確接收，並且降低環境因素干擾收音，其中更包含藉由影像識別技術來判斷環境可能影響收音情況，藉此動態調整麥克風指向收音方式，甚至可主動關閉部分麥克風，藉此避免聲音反射影響內容識別結果。

其他部分，則包含可透過燈光訊號判斷喇叭與鄰近障礙物表面距離，藉此調整合適收音距離，以利發揮最佳收音效果。

(圖／擷自patentlyapple網站)
(圖／擷自patentlyapple網站)

不過，目前微軟與HP、Harman Kardon等廠商合作打造整合Cortana數位助理服務的智慧喇叭，在市場上並未獲得明顯支持，與亞馬遜、Google主導的智慧喇叭市場發展有相當大的差距，雖然在中國地區與小米、華為等業者合作，讓這些品牌的智慧喇叭產品能透過指令啟動中國在地版本的Cortana數位助理服務－「小冰」，但仍是依附在其他數位助理服務之下。

加上近期微軟也開始重新調整Cortana數位助理服務市場發展模式，預期讓此款數位助理服務以輔助功能定位常駐於Office 365等服務，就連原本整合在Windows 10作業系統形式，都改以獨立app形式取代，藉此讓Cortana數位助理服務能以更快結構獲得更新。

目前還無法確認微軟將如何運用此次申請專利，或許也有可能將相關設計授權其他廠商使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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