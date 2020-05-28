iPhone13將捨Lightning 接孔？蘋果被爆將採純無線設計

Lightning接孔要說再見了？蘋果自2012年第一次使用Lightning拉線長達8年的歷史即將有所變革？有爆料者傳出約莫再等一年，即2021年的新款iPhone13，手機機身將不再有Lightning接孔。

根據apple insider報導，蘋果明年的新款iPhone13，將一改自2012年即出現在iPhone 5上的Lightning接孔，以一種全新的「純無線」設計顛覆以往，預料將會衝擊到蘋果迷的充電使用習慣。

外界預估，這項針對蘋果手機的最新爆料，等同宣告手機無線充電世代有望來臨。原先曾經被預測可能改採更為普及的 Type-C 連接方式，但至今有了新的說法，Fudge也指出，蘋果原先確實有想採用Type-C版的原型機，但已放棄，預計明年推出的頂級旗艦機型手機，將會為消費者帶來「完全無線體驗」。而下一波新機iPhone 12，全機仍將採用 Lightning接孔，有望成為蘋果機型具Lightning接孔的末代手機。

一般認為，蘋果可能會用100%的無線快充，來取代有線充電的需求。現今的iPad Pro即有Smart Connector裝置，該連接埠用來連接鍵盤保護蓋並可無線充電。不過外界認為，Lightning連接埠除了充電功能，尚有連接電腦傳輸資料數據的作用，充電方面可透過無線充電板取代，但物理傳輸資料數據則不易被取代，想要完全取消Lightning連接埠，其實有一定的難度。

根據維基報導，Lightning是由蘋果公司所製作的專屬連接器規格，首次出現在2012年所發表的iPhone 5、iPod Touch及iPod nano等新款手持式消費性電子產品。此連接器針腳為8 pin，正反面皆可插，尺寸與Micro USB相近。Lightning在推出當時引起不小轟動，因為它取代了使用多年的30pin連接器。