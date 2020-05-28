台灣官網售價19980元 Sony揭曉Vlog拍攝需求的新款隨身相機ZV-1

更新：Sony台灣官網確認ZV-1在台售價為新台幣19980元，搭配GP-VPT2BT手把配件價格則是新台幣23980元。

日前已經有不少消息釋出，甚至在台灣地區也被提早曝光其身影的Sony新款隨身相機ZV-1，終於正式對外公布其細節。

定位在Vlog影片拍攝需求，ZV-1採用橫向外掀的觸控螢幕，與過往在RX100系列採用上掀設計比較，整體使用體驗更貼近Sony手持攝影機，方便使用者自拍時同步檢視拍攝畫面，觸控螢幕更額外加入垂直轉軸設計，方便使用者取景或檢視畫面。

ZV-1外型設計貼近RX100，但仍有些微的差異，本身採用對應2000萬畫素解像能力的1吋Exmor RS感光元件，同時搭載Bionz X影像處理器，鏡頭則採用蔡司認證鏡片，以及24-70mm變焦範圍與f/1.8-2.8光圈規格，支援拍攝4K@30fps，以及1080P@120fps影片格式，相機本身也具備噪音消除設定功能，以及美膚拍攝效果。

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

而錄影格式則分別對應HLG/HDR、S-Log3及S-Log2，但並未支援10位元色彩記錄模式，相機本身也提供光學與電子混合防震功能，讓使用者能拍攝更穩定、平順的影片。

由於鎖定影片拍攝需求，因此ZV-1強調對應更快對焦表現，並且加入能以觸控調整位置及範圍的模擬景深效果，同時更加入可快速切換對應近距離對焦被攝物品的拍攝功能，讓部落客、網紅藉由ZV-1拍攝動手玩商品時，可以更容易讓對焦點集中在靠近鏡頭較近的商品上，而不會發生無法順利對焦，或是不斷失焦情況。

另外，為了方便錄影操作，ZV-1的錄影功能按鍵配置在機身頂部，同時可以透過3組指向膠囊式麥克風錄製清晰聲音，或是透過熱靴座連接無線麥克風，另外也能透過3.5mm連接孔使用有線麥克風，但未提供可連接耳機監聽錄音結果的3.5mm耳機孔。針對操作使用需求，Sony也針對ZV-1提供具備按鍵操作功能的藍牙腳架配件GP-VPT2BT，讓使用者能更方便操作相機拍攝功能。

至於在靜態拍攝部分，ZV-1則對應最高可達每秒20張連拍，並且支援自動對焦、自動曝光等拍攝模式，另外也支援即時眼部對焦，以及自動追焦功能。

儲存媒介則是透過對應UHS II規格的SD記憶卡存放拍攝內容，同時機身也內建micro HDMI連接埠，方便使用者直接連接電視或螢幕輸出顯示影像。而機身並未搭載電子觀景窗，自然也是因為使用模式都會以外掀螢幕進行檢視，自然也沒有搭載必要。

建議售價部分，ZV-1將以799美元價格上市，預計會在今年6月11日開始於美國市場銷售，台灣地區售價則預計在5月27日上午公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》