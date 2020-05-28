快訊

蓋齊公園7年後：「土耳其之春」的平反謀算？

「香港人道援助專案」怎落實？ 陸委會：依政府主導四項原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣官網售價19980元 Sony揭曉Vlog拍攝需求的新款隨身相機ZV-1

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：Sony台灣官網確認ZV-1在台售價為新台幣19980元，搭配GP-VPT2BT手把配件價格則是新台幣23980元。

日前已經有不少消息釋出，甚至在台灣地區也被提早曝光其身影的Sony新款隨身相機ZV-1，終於正式對外公布其細節。

定位在Vlog影片拍攝需求，ZV-1採用橫向外掀的觸控螢幕，與過往在RX100系列採用上掀設計比較，整體使用體驗更貼近Sony手持攝影機，方便使用者自拍時同步檢視拍攝畫面，觸控螢幕更額外加入垂直轉軸設計，方便使用者取景或檢視畫面。

ZV-1外型設計貼近RX100，但仍有些微的差異，本身採用對應2000萬畫素解像能力的1吋Exmor RS感光元件，同時搭載Bionz X影像處理器，鏡頭則採用蔡司認證鏡片，以及24-70mm變焦範圍與f/1.8-2.8光圈規格，支援拍攝4K@30fps，以及1080P@120fps影片格式，相機本身也具備噪音消除設定功能，以及美膚拍攝效果。

而錄影格式則分別對應HLG/HDR、S-Log3及S-Log2，但並未支援10位元色彩記錄模式，相機本身也提供光學與電子混合防震功能，讓使用者能拍攝更穩定、平順的影片。

由於鎖定影片拍攝需求，因此ZV-1強調對應更快對焦表現，並且加入能以觸控調整位置及範圍的模擬景深效果，同時更加入可快速切換對應近距離對焦被攝物品的拍攝功能，讓部落客、網紅藉由ZV-1拍攝動手玩商品時，可以更容易讓對焦點集中在靠近鏡頭較近的商品上，而不會發生無法順利對焦，或是不斷失焦情況。

另外，為了方便錄影操作，ZV-1的錄影功能按鍵配置在機身頂部，同時可以透過3組指向膠囊式麥克風錄製清晰聲音，或是透過熱靴座連接無線麥克風，另外也能透過3.5mm連接孔使用有線麥克風，但未提供可連接耳機監聽錄音結果的3.5mm耳機孔。針對操作使用需求，Sony也針對ZV-1提供具備按鍵操作功能的藍牙腳架配件GP-VPT2BT，讓使用者能更方便操作相機拍攝功能。

至於在靜態拍攝部分，ZV-1則對應最高可達每秒20張連拍，並且支援自動對焦、自動曝光等拍攝模式，另外也支援即時眼部對焦，以及自動追焦功能。

儲存媒介則是透過對應UHS II規格的SD記憶卡存放拍攝內容，同時機身也內建micro HDMI連接埠，方便使用者直接連接電視或螢幕輸出顯示影像。而機身並未搭載電子觀景窗，自然也是因為使用模式都會以外掀螢幕進行檢視，自然也沒有搭載必要。

建議售價部分，ZV-1將以799美元價格上市，預計會在今年6月11日開始於美國市場銷售，台灣地區售價則預計在5月27日上午公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

網紅 攝影 相機 Sony 觸控

延伸閱讀

YouTuber新神器！Sony ZV-1為影音而生 手持握把更好拍

Sony可支援AI識別功能的感光元件 將與微軟Azure深度合作

再成盟友！Sony攜手微軟Azure 打造相機AI感光元件

蘋果砸21億 買一部電影版權

相關新聞

開發出Win8被罵翻黯然離開微軟…現在秀出他的2020年新PC：iPad Pro

前微軟Windows部門的總裁Steven Sinofsky，自從因為Windows 8的失敗後就在2012年離開了微軟，跑去大學教課。事實上，這些日子以來，微軟一直試著想將Windows變成適合在平板上工作的行動系統，一直沒有成功過。而現在，Steven Sinofsky表示他已經找到了一款理想的新電腦，而秀出的照片卻是iPad Pro。

台灣官網售價19980元 Sony揭曉Vlog拍攝需求的新款隨身相機ZV-1

日前已經有不少消息釋出，甚至在台灣地區也被提早曝光其身影的Sony新款隨身相機ZV-1，終於正式對外公布其細節。

手機再等等！華為在台先推智慧手表與智慧手環

華為新手機何時會再登「台」尚無法得知，不過華為的智慧手表HUAWEI WATCH GT 2，自3月在台上市以來，依據台灣...

交大資工團隊改造TRX訓練繩 提升VR沉浸感

只要戴上VR頭盔、拉起TRX懸吊訓練繩，就可在虛擬世界中體驗真實度百分百的槍戰，或挑戰極限的風箏衝浪運動。交通大學資工系...

新款AirPods功能？可能加入以光感為基礎的心率及血氧濃度量測

相關消息指稱，蘋果未來將可能在新款AirPods耳機加入心率、血氧濃度在內數據量測功能，其中將會藉由環境光感元件實現此類功能。

LG「真8K」OLED電視登台 88吋要價219萬！支援Apple智慧串連

新款電視不只影音技術不斷升級，智慧功能也越來越強大。LG宣布即日起在台推出全球首款88型8K OLED TV新品，及20...

realme首款電視產品、智慧手錶於印度亮相！後者確定引進台灣市場

除了在中國深圳舉辦發表活動，realme今日 (5/25)在印度市場也同步揭曉包含旗下首款智慧電視realme Smart TV、首款智慧手錶realme Watch，另外則是在印度市場同步推出realme Buds Air Neo真無線藍牙耳機，以及新款realme快充行動電源2。

LG全新系列OLED電視登台 與蘋果服務合作、加入G-Sync畫面抗撕裂技術

隨著三星宣布在台推出新款QLED電視陣容，LG今日 (5/25)也在台灣地區引進全新系列OLED電視產品，其中包含標榜採用符合「8KA Certified」認證的88吋8K OLED電視，並且在新款電視產品導入第三代α9處理器，同時加入支援AirPlay 2、HomeKit，以及Apple TV功能。

針對戶外使用需求 三星推出亮度可達2000nits的The Terrace風格電視

今年更新全新系列QLED量子電視，以及系列風格電視產品後，三星再次針對戶外使用需求推出全新The Terrace風格電視機種，分別提供55吋、65吋與75吋規格，同樣採用QLED 4K量子點技術，並且針對戶外觀看使用環境提供高達2000nits亮度表現，以及IP55等級防水防塵設計。

Razer更新17吋創作遊戲筆電 Blade Pro 17增加支援300Hz畫面更新率

針對遊戲與工作使用需求更新13.3吋與15吋機種後，Razer此次也將旗下針對創作使用需求為主的17吋筆電Blade Pro 17進行更新，分別換上Intel Comet Lake架構設計的Core i7-10875H處理器，並且加入最高可選NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q獨立顯示卡，更將300Hz畫面更新率加入螢幕規格選項。

用新iPad Pro取代MacBook Air？入手前先考慮這4點

最近想要入手新筆電的民眾，肯定有注意到新款MacBook Air上市了，同時，強調加上新款巧控鍵盤之後就像一台筆電一樣強...

他網頁搜尋後狂跳關鍵字廣告憂遭監控 網傻眼笑翻：遠離3C就好

現代人時常緊盯Facebook、Instagram等社交軟體或是用Google搜尋東西，不過這些軟體無形中也在搜集使用者數據，藉此獲得廣告商的資金。近期有位網友發文，表示自己用蘋果電腦搜尋沙發資訊，結果自己手機內的軟體狂跳出沙發廣告，令他震驚表示自己被蘋果手機、電腦監控，不過許多網友看完文章後，傻眼表示這根本不是硬體問題，而是軟體演算法造成。

熱門新聞

手上iPhone該不該更新？實測iOS 13.5電池續航 多款機型皆下滑

秒刪「共匪」、「五毛」等字眼 YouTube：疑系統錯誤

審核是為你好！中國特仕版Steam「蒸汽平台」曝光 該審該禁功能應有盡有

台灣官網售價19980元 Sony揭曉Vlog拍攝需求的新款隨身相機ZV-1

手機再等等！華為在台先推智慧手表與智慧手環

交大資工團隊改造TRX訓練繩 提升VR沉浸感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。