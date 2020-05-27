交大資工團隊改造TRX訓練繩 提升VR沉浸感
只要戴上VR頭盔、拉起TRX懸吊訓練繩，就可在虛擬世界中體驗真實度百分百的槍戰，或挑戰極限的風箏衝浪運動。交通大學資工系副教授詹力韋指導實驗室學生，運用TRX訓練繩開發體感設備「PULL-UPS」，搭配體感鞋，不僅大大提升VR沉浸感，僅一套設備即滿可足多種情境需求，讓虛擬實境不只看得到，還可摸得到、踩得到。
交大資工研發團隊去年參加亞洲最大的電腦繪圖科技展─Siggraph Asia，一舉奪下新興技術組（Emerging Technologies）最佳系統展示獎（Best Demo Award），獲得國際專家肯定。師生以創意發想，以科技突破增加沉浸感，實踐更多可能。
多媒體工程研究所學生葉元勳說，目前VR已從傳統頭盔延伸出許多力回饋裝置，但常見的設備都已預先設定好使用姿勢，只適用於一種情境，比如腳踏板僅供騎腳踏車，跑步機僅用於慢跑。由於體驗者在遊戲中必須重複特定動作，不夠貼近現實，若穿戴過多裝置又會增加負擔，使體感效果大打折扣。
為提升VR的沉浸感，需讓體驗者更自然地做出各種反應，交大團隊改造TRX訓練繩，在懸吊架構上加入氣動肌肉 （Pneumatic artificial muscles），能根據情境即時充氣或洩氣，給予體驗者擬真的力回饋。以風箏衝浪來說，當體驗者加速前進時，左右邊的繩子會輪流產生拉力，體驗者身體跟著前後擺盪，彷彿正站在衝浪板上，乘著一波波海浪起落，也可以對把手施力，操控航行方向。
多媒體工程研究所學生陳欣妤說：TRX原本屬於室內運動，但透過VR創造出多元情境，戴上頭盔就能體驗戶外運動，好像任意門一樣突破空間限制，整體來說，PULL-UPS不僅充滿娛樂性，也增加體驗真實度。
詹力韋說，他上課常讓同學嘗試不同套件，模擬各種運動情境。他想到TRX訓練繩能支撐不同的健身姿勢，鍛鍊身體各部位的肌力，非常適合應用在VR的體感設計上。由於TRX訓練繩能自由配合使用者的動作，開發者規劃情境時也更有彈性。為提供更完整的體感經驗，實驗室再開發體感鞋，在鞋底裝上菱形的氣動肌肉，可產生豐富的形變，模擬踩在不同地形時腳底的起伏程度。
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