開發出Win8被罵翻黯然離開微軟…現在秀出他的2020年新PC：iPad Pro

前微軟Windows部門的總裁Steven Sinofsky，自從因為Windows 8的失敗後就在2012年離開了微軟，跑去大學教課。事實上，這些日子以來，微軟一直試著想將Windows變成適合在平板上工作的行動系統，一直沒有成功過。而現在，Steven Sinofsky表示他已經找到了一款理想的新電腦，而秀出的照片卻是iPad Pro。

Steven Sinofsky是先前微軟Windows部門的總裁，他催生了Windows史上最成功的Windows 7系統，但同時Windows史上最失敗的Windows 8也是出自於他的手中。因此他對於微軟的功過可以說是毀譽參半。不過，沒有人能否認他對Windows的貢獻。

前微軟Windows部門的總裁Steven Sinofsky。 歐新社

在1989年，Sinofsky就以軟體設計工程師的身份加入了微軟，到2009年，Sinofsky繼在Office部門擔任要職後，一路往上走最後擔任Windows部門的總裁。

在他任內，他領導開發過Microsoft Office 95與Microsoft Office 97。以及進入Windows 部門後主導開發Windows 7、Windows 8。但是在微軟Windows 8上市之後，因使用界面改變，讓許多消費者不適應，Windows 8銷售不如預期，微軟公司飽受批評，Steven Sinofsky被認為應該為此負責，於2012年11月13日宣布請辭。

當年在Windows 8上沒有找到在平板裝置上可以有效率工作的解決方案，不過看來現在Steven Sinofsky在iPad Pro上有了解答。

他附上了所有裝備的明細，包括價格。除了售價為1099美元的12.9英吋256GB iPad Pro Wi-Fi版之外，他還使用了70美元的Heckler Design iPad支架，99美元的鍵盤，149美元的觸控板2、129美元的蘋果pencil，10美元的7合1擴展塢。

總計，大全套的價格約為1500美元，可以讓你得到一台相當不錯的PC、顯示器和擴充。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》