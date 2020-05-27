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新款AirPods功能？可能加入以光感為基礎的心率及血氧濃度量測

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，蘋果未來將可能在新款AirPods耳機加入心率、血氧濃度在內數據量測功能，其中將會藉由環境光感元件實現此類功能。

事實上，先前包含Jabra Sport Pulse Wireles在內耳機就已經搭載心率量測功能，因此蘋果若準備在新款AirPods加入心率量測，甚至進一步增加血氧濃度量測功能，似乎也不過於意外。

而先前已有消息指稱蘋果會在新款AirPods耳機採用全新環境光感元件，Digitimes則從進一步的消息管道取得此項設計是為了增加心率與血氧濃度量測功能，甚至意味新款AirPods耳機將有可能鎖定運動需求。

以目前蘋果於市場推行的AirPods系列耳機，基本上都是針對音樂聆聽等用途打造，雖然強調在配戴過程不容易從耳朵脫落，同時也有不少使用者配戴AirPods進行運動，但本身仍非針對運動需求目的設計，因此蘋果此項設計也有可能會套用在旗下Beats品牌，並且藉此與AirPods產品定位作更明顯區隔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

耳朵 品牌 蘋果 AirPods

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