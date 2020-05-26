Razer更新17吋創作遊戲筆電 Blade Pro 17增加支援300Hz畫面更新率

針對遊戲與工作使用需求更新13.3吋與15吋機種後，Razer此次也將旗下針對創作使用需求為主的17吋筆電Blade Pro 17進行更新，分別換上Intel Comet Lake架構設計的Core i7-10875H處理器，並且加入最高可選NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q獨立顯示卡，更將300Hz畫面更新率加入螢幕規格選項。

不過，若選擇使用300Hz畫面更新率規格的話，螢幕解析度則僅能對應1080P，若是對應120Hz畫面更新率的話，則是支援4K解析度，並且支援觸控操作。

其它部分，則包含採用最高可達64GB DDR4記憶體，以及最高可達1TB的硬碟容量。

而機身外觀同樣沒有太大變化，重量也維持在2.75公斤，連接埠則包含三組USB 3.2 Gen 2 Type-A、兩組USB 3.2 Gen 2 Type-C，以及一組Thunderbolt 3，另外則提供RJ-45網路連接孔、HDMI 2.0b與支援UHS-III格式的SD讀卡機，無線連網功能則支援Wi-Fi 6規格。

新款Blade Pro 17預計會在5月底先進入美國、加拿大市場銷售，預計從2599美元價格起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》