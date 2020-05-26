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針對戶外使用需求 三星推出亮度可達2000nits的The Terrace風格電視

聯合新聞網 / 楊又肇

今年更新全新系列QLED量子電視，以及系列風格電視產品後，三星再次針對戶外使用需求推出全新The Terrace風格電視機種，分別提供55吋、65吋與75吋規格，同樣採用QLED 4K量子點技術，並且針對戶外觀看使用環境提供高達2000nits亮度表現，以及IP55等級防水防塵設計。

The Terrace風格電視預計先在美國、加拿大市場推出，預計會在後續進駐德國、澳洲與紐西蘭市場，同時預計在年底前進入更多市場銷售。

此外，三星也確定將針對戶外展示、會議等商業使用需求推出專業版The Terrace風格電視，預計會在今年夏季上市。

外型部分，The Terrace風格電視同樣採用三星過去一貫簡約設計，並且以窄邊框形式打造，除了本身以QLED 4K量子點技術打造，同時對應2000nits亮度設計，以及對應IP55等級防水防塵效果，作業系統也是採用Tizen與三星旗下智慧電視功能，其中整合超過120個電視頻道、三星健康服務、健身內容，以及主流串流影音服務。

另外，包含能與手機連動的Multi View與Tap View內容分享觀看功能，以及內建Bixby、Alexa在內數位助理服務，基本上都與先前推出的三星智慧電視功能相同，而接下來也會加入支援Google Assistant數位助理服務，藉此銜接更多居家物聯網裝置連動使用需求。

除了推出The Terrace風格電視，三星也同步推出可配合The Terrace風格電視使用的單體式擴音喇叭，並且以The Terrace Soundbar為稱，本身可藉由Wi-Fi及藍牙功能配對連接，本身也支援IP55等級防水防塵設計，同時針對戶外使用情境提供聲音失真補正效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐西蘭 物聯網 三星 電視

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