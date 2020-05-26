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LG全新系列OLED電視登台 與蘋果服務合作、加入G-Sync畫面抗撕裂技術

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著三星宣布在台推出新款QLED電視陣容，LG今日 (5/25)也在台灣地區引進全新系列OLED電視產品，其中包含標榜採用符合「8KA Certified」認證的88吋8K OLED電視，並且在新款電視產品導入第三代α9處理器，同時加入支援AirPlay 2、HomeKit，以及Apple TV功能。

此次在台推出機種，包含對應8K解析度的ZX系列OLED88ZXPWA 88吋機種，以及對應4K解析度的WX系列OLED65WXPWA 65吋機種、GX系列OLED65GXPWA 65吋機種、CX系列OLED77CXPWA 77吋機種、CX系列OLED65CXPWA 65吋機種、CX系列OLED55CXPWA 55吋機種、BX系列OLED65BXPWA 65吋機種、BX系列OLED55BXPWA 55吋機種。

另外則包含以Nanocell技術打造、對應8K解析度的NANO95系列75NANO95WNA 75吋機種、NANO95系列65NANO95WNA 65吋機種，以及同樣以Nanocell技術打造、對應4K解析度的NANO91系列86NANO91WNA 86吋機種、NANO91系列75NANO91WNA 75吋機種、NANO91系列65NANO91WNA 65吋機種、NANO81系列65NANO81WNA 65吋機種、NANO81系列55NANO81WNA 55吋機種、NANO81系列49NANO81WNA 49吋機種。

至於一般直下背光的4K LED電視產品，則分別推出UN81系列75UN8100PWB 75吋機種、UN81系列65UN8100PWA 65吋機種、UN81系列55UN8100PWA 55吋機種、UN81系列50UN8100PWA 50吋機種、UN80系列65UN8100PWA 65吋機種、UN80系列55UN8100PWA 55吋機種、UN73系列70UN8100PWC 70吋機種、UN73系列65UN8100PWC 65吋機種、UN73系列55UN8100PWC 55吋機種、UN73系列49UN8100PWC 49吋機種，以及UN73系列43UN8100PWC 43吋機種。

硬體規格方面，LG表示全系列8K電視產品都會採用第三代α9人工智慧處理器，主要用於8K影像內容穩定播放，以及將其他解析度規格影片升頻、銳化，藉此符合8K播放規格要求。此外，新款處理器也會藉由AI Sound Pro技術識別口語對白與環境聲音，更可分析5種不同音場效果，同時可對應5.1虛擬聲道表現。

在內容部分，新款8K電視產品均支援開源編碼AV1格式，以及常見的HEVC (H.265)與VP9編碼格式，另外也能透過USB、HDMI連接埠輸入8K解析度內容，同時最高可對應60fps播放速度表現。

而在人工智慧整合部分，新款8K電視產品也符合LG ThinQ人工智慧技術，並且以webOS為作業系統，同樣也支援蘋果AirPlay 2、HomeKit裝置連動，以及包含Google Assistant與亞馬遜Alexa數位助理服務連動，部分型號還支援亞馬遜Alexa Premium Far-Field Voice，讓電視內建麥克風能清楚接收使用者發出口語指令。

同時，LG今年推出全系列電視均通過德國萊因TÜV，以及美國UL認證，標榜低於業界讓眼睛舒適的最低50%標準，藉此減少眼睛長時間觀看負擔。

此外，LG在今年推出的電視產品更與NVIDIA合作G-Sync抗畫面撕裂技術，並且率先支援HDMI 2.1連接規格，藉此對應更高影像傳輸頻寬，同時也能藉由HGiG模式對應更貼近真實色彩的HDR顯示模式，更可透過Motion Pro專業動態模式，讓使用者在觀看球賽等內容時減少殘影或不穩定影像呈現情況。

聲音部分則分別支援Dolby Vision IQ、Dolby Atmos全景聲效果，同時也能藉由Dolby Vision IQ依照內容自動調整螢幕亮度、對比與色彩顯示模式，或是透過FILMMAKER MODE顯示模式自動調整最佳影像呈現效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國 AI LG OLED 電視

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