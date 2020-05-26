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realme首款電視產品、智慧手錶於印度亮相！後者確定引進台灣市場

聯合新聞網 / 楊又肇

除了在中國深圳舉辦發表活動，realme今日 (5/25)在印度市場也同步揭曉包含旗下首款智慧電視realme Smart TV、首款智慧手錶realme Watch，另外則是在印度市場同步推出realme Buds Air Neo真無線藍牙耳機，以及新款realme快充行動電源2。

如先前預告，realme首款電視產品確定以realme Smart TV為稱，更以Chroma Boost Picture Engine引擎技術提昇色彩表現，最高顯示亮度可達400nits，並且採用聯發科以Arm Cortex-A53 CPU與Mali-470 GPU為設計的處理器運作，另外也搭載4組支援24W功率輸出、獲得Dolby Audio技術認證的擴音器，螢幕尺寸則區分43吋與32吋。

而電視操作介面部分，除了預期會採用Android TV作業系統，並且預載包含Netflix、Amazon Prime Video等第三方應用服務，同時還會搭載realme針對電視產品打造的人工智慧助理服務，讓使用者能透過聲控方式操作電視。

除了強調realme首款電視產品具備十足耐用特性，包含可對應零下20度環境使用、通過76公分垂直掉落耐摔測試，另外也包含遙控器按鍵可達5000次以上按壓使用壽命，以及超過5500次電源開關耐用測試，更提供1年電視全機保固與針對面板額外提供的1年延長保固，並且在85%銷售據點提供2天內到府安裝服務，同時在全印度超過17000個郵政地區內的780多處銷售據點提供售後服務。

建議售價部分，43吋realme Smart TV將以21999盧比 (約新台幣8717元)銷售，而32吋版本售價則是12999盧比 (約新台幣5151元)。

此次同步揭曉的realme首款智慧手錶realme Watch，則採用與Apple Watch極為相似外觀，甚至運動錶帶幾乎採用與蘋果產品極為相似的設計風格。不過，在側面部分僅搭載按鍵操作介面，並未比照Apple Watch採用可旋轉、壓按操作的數位錶冠設計，同時錶帶拆換方式也不同。

螢幕尺寸則採用1.4吋設計，並且採用方形錶面設計，表面以康寧Gorilla Glass 3玻璃保護，支援IP68防水防塵，電池最高約可對應7-9天的一般使用時間，若以省電模式則可對應高達20天使用時間。

realme Watch內建全天候健康助理，支援14種運動模式，其中包含步行、跑步、板球、瑜伽、足球、籃球、跑步機、羽毛球、乒乓球等運動項目，以及血氧飽和度監測與久坐提醒功能，心率量測則以Goodix提供感測元件進行記錄。

另外，realme Watch也支援即時簡訊推撥通知、透過realme Link功能同步量測數據，或是對應音樂控制與相機拍照控制等功能。

建議售價部分，realme Watch將以3999盧比 (約新台幣1584元)價格銷售，初期分別提供紅、藍、綠三種錶帶配色。

依照先前說法，realme Watch確定會在台灣市場銷售，同時更會評估是否引進電視產品，但暫時尚未確認是否有機會在台上市。

除了電視與智慧手錶產品，realme此次在印度市場也同步宣布推出realme Buds Air Neo真無線藍牙耳機，以及新款realme快充行動電源2。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 realme 電視 智慧手錶

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